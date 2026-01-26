본문 바로가기
네이버, 국민건강보험공단 '건강검진표·안내문' 전자문서 발송

서소정기자

입력2026.01.26 09:47

언론사 홈 구독
전 국민 대상 건강검진표 이달 26일부터

네이버는 국민건강보험공단 전자문서의 '1차 발송자'로 오는 26일부터 '건강검진표·안내문'을 발송한다.


'건강검진표·안내문'은 올해 건강검진 대상자에게 발송되는 서식으로, 나의 검진 정보와 암 검진, 대사증후군, 검진기관 등의 정보를 확인할 수 있다.

네이버( NAVER )는 네이버앱을 비롯해 지난 7월부터 공인전자문서중계자 최초로 PC, 모바일웹에서도 열람이 가능하도록 선택지를 넓혔다. 수신자는 이메일을 통해서도 PC에서 '건강검진표·안내문' 열람을 할 수 있다. 아울러 TTS(Text-to-Speech) 기술을 활용해 전자문서 내용을 음성으로도 전달해 고령층의 접근성을 높였다.


이용자들은 건강검진표·안내문뿐만 아니라 대사증후군 안내문, 4대 사회보험 고지서, 지역가입자 자격 변동 안내문 등 약 350종이 넘는 다양한 서식을 네이버 전자문서로 열람할 수 있다.


네이버 나윤재 리더는 "지난 5년간 약 700종 이상의 전자문서를 발송해온 네이버는 올해도 3000만명의 건강검진 대상자에게 전자문서 서비스를 제공한다"며 "앞으로도 꾸준히 제휴처를 늘리고, 기술력을 고도화해 종이 고지서를 대신해 탄소 배출 감축 등 ESG(환경·사회·지배구조) 실천에도 적극 나서겠다"고 말했다.




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

