구미시, AI기반 도시하천 침수 대응체계 구축

예측·차단 결합한 스마트 침수 대응 체계 구축

기후위기 속 도시 안전 인프라 한 단계 도약

인노천·금오천·구미천 통합 관리로 대응력 강화

경북 구미시는 지난 22일 시청 대회의실에서 「스마트 도시하천 침수 대응 시스템 구축사업」 완료보고회를 열고, 사업 추진 결과와 운영 성과를 공유했다.

AI 기반 예측과 자동 차단을 결합한 도시하천 침수 대응 체계를 구축하며, 기후 위기에 대응하는 스마트 안전 도시로 한 단계 도약했다.

이날 보고회에는 행정안전부와 한국지역정보개발원, 경상북도 관계자, 시 관련 부서 담당자들이 참석해 시스템 구축 성과를 점검하고 향후 운영 방향을 논의했다.

이번 사업은 행정안전부의 '2025년 첨단정보기술을 활용한 공공서비스 촉진 공모사업'에 선정돼 추진됐다.

총사업비 9억6000여만 원을 투입해 국지성 집중호우와 기후변화로 잦아지는 도시하천 침수 위험에 선제적으로 대응하는 것이 핵심이다.

구축된 시스템은 CCTV 영상 분석, 수위 센서, 기상·강수 데이터를 연계한 AI 기반 수위 예측 기술을 적용했다. 이를 통해 하천 수위 상승과 위험 상황을 사전에 감지하고, 위험 구간에 대해 자동 경보와 차단 기능을 수행한다. 재난 발생 이후의 대응이 아닌, 예측과 예방 중심의 대응 체계라는 점에서 의미가 크다.

수위측정 및 지입차단설비/구미시청 제공 AD 원본보기 아이콘

구미시는 인노천 구간에 신규 차단 시설을 설치하고, 기존 금오천과 구미천에 설치돼 있던 차단 시설을 통합·고도화했다. 개별 시설 중심의 대응에서 벗어나 도시하천 전반을 아우르는 스마트 침수 대응 체계를 마련한 것이다.

데이터 기반의 상시 자동 대응이 가능해지면서 현장 대응의 신속성과 행정 효율성도 크게 높아질 것으로 기대된다.

김장호 구미시장은 "AI와 데이터 기반의 재난 대응 시스템이 현장에 안착하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "관계 기관과의 협력을 통해 안정적인 운영 체계를 유지하고, 도시 전반의 재난 대응 역량이 지속해서 강화되기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>