金 온스당 5000달러 돌파…불안한 시장 '안전자산' 택했다

국제 경제 불확실성 상승원인…"국채·통화자산 이탈자금 몰려"

가상자산 비트코인은 하락세…리플 등 상위주도 2~6% 내려

금값이 사상 처음으로 온스당 5000달러를 돌파했다. 글로벌 경제 불안과 지정학적 긴장이 겹치면서 안전자산인 금으로 자금이 몰리고 있다. 미국 정부의 금리인하 압박과 달러화 가치 약세로 인해 이 같은 추세는 당분간 이어질 것으로 전문가들은 내다봤다.

미국 CNBC에 따르면 국제 금 현물은 26일(한국시간) 오전 10시18분 기준 온스당 5061.81달러에 거래되고 있다. 이날 금 가격은 오전 8시께 장중 5000달러를 최초 돌파한 후 줄곧 오름세를 지속하고 있다. 지난해 약 65%의 상승률을 기록한 금값은 올해도 지속해서 상승세를 이어가고 있다.

같은 날 국제 은값도 상승했다. 지난 23일 사상 처음으로 온스당 100달러를 넘어선 은은 이날 현재 전거래일 대비 4.54% 넘게 뛰며 107달러대에 거래되고 있다. 백금은 3.24% 오른 2862.37달러를 기록 중이다.

반면 가상자산 대장주인 비트코인은 내림세로 이와 대조적인 흐름을 보이고 있다. 글로벌 가상자산 시황사이트 코인마켓캡에서 비트코인은 24시간 전 대비 2.09% 내린 8만7291.29달러에 거래되고 있다. 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산)류인 이더리움을 비롯해 BNB, 리플(XRP), 솔라나 등 거래 규모 상위주도 2~6% 넘게 내리고 있다.

금과 은 등 귀금속 값 상승의 가장 큰 원인은 지속되고 있는 글로벌 경제 불안이 꼽힌다. 블룸버그통신은 최근 금값 급등 배경에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령의 외교·통화 정책 행보로 국제 정세의 불확실성이 커진 가운데, 국채와 통화자산에서 이탈한 자금이 금으로 유입된 영향이라고 분석했다.

맥스 벨몬트 퍼스트이글인베스트먼트 매니지먼트 포트폴리오 매니저는 "금은 신뢰의 반대편에 있는 자산"이라며 "예상치 못한 인플레이션이나 시장 급락, 지정학적 위험에 대비하는 헤지 수단"이라고 말했다.

또한 미국과 캐나다 간 통상 갈등 가능성도 금값 상승에 영향을 미친 것으로 분석된다. 트럼프 대통령은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "캐나다가 중국과 무역 협정을 체결할 경우 미국으로 들어오는 모든 캐나다산 제품에 즉각 100% 관세를 부과하겠다"고 밝혔다.

최근 워싱턴발 정치·경제·지정학 변수들이 달러 자산에 대한 신뢰를 낮추고 귀금속 상승 랠리를 주도하고 있다는 분석도 있다. 이날 주요 6개국 통화 대비 미국 달러 가치를 나타낸 달러인덱스는 97.182를 기록 중이다. 이는 1년 전 대비 0.43% 떨어진 상태다.

로이터통신은 "트럼프 행정부의 행보는 금값을 떠받치는 연료"라며 "화폐 가치 하락에 대비해 금·은 같은 실물 자산으로 옮겨가는 '달러 디베이스먼트(dollar debasement)' 거래가 늘고, 투자자들은 달러화 등 기축통화 자산을 대신할 안전 자산을 찾고 있다"고 짚었다.

그러면서 금값은 지속해서 상승할 것이라는 전망도 나오고 있다. 블룸버그통신은 시장에서는 트럼프 대통령이 비둘기파 성향의 연방준비제도(Fed) 의장을 임명할 경우 추가 금리 인하 기대가 커질 수 있다고 분석했다. 이는 금 값에 호재로 작용할 수 있다. 로이터통신은 전문가 추산치를 인용해 올해 금 가격이 최고 온스당 6400달러, 연평균 5375달러에 이를 수 있다고 보도했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



