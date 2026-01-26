캐리소프트, 280억 유상증자 조기 납입…'종합 미디어 그룹' 속도

스튜디오에피소드 인수 마무리

에이스팩토리와 '미디어 삼각편대' 완성

소액공모 청약 경쟁률 91.5대 1 기록

캐리소프트는 280억원 규모의 유상증자 대금을 당초 예정보다 2개월 앞당겨 조기 납입했다고 26일 밝혔다.

이번 자금 확보로 캐리소프트는 유튜브 제작 기업 스튜디오에피소드 인수를 마무리하고, 종합 콘텐츠 미디어 그룹으로의 체질 개선을 본격화한다.

이번 인수로 캐리소프트는 에이스팩토리(드라마·매니지먼트), 스튜디오에피소드(디지털 콘텐츠·커머스), 캐리소프트(애니메이션·글로벌 IP)로 이어지는 '미디어 트라이앵글' 구조를 완성했다. 앞으로 IP 기획부터 제작, 유통, 커머스에 이르는 전 과정의 가치사슬을 내재화해 수익성을 강화할 계획이다.

시장의 반응도 긍정적이다. 최근 진행된 일반 투자자 대상 소액공모 청약에서 경쟁률 91.5대 1을 기록했다. 단순 IP 보유를 넘어 실질적인 제작 시스템과 커머스 확장성을 갖춘 새로운 비즈니스 모델에 대한 기대감이 반영됐다고 풀이된다.

캐리소프트 관계자는 "스튜디오에피소드의 제작 노하우와 팬덤 기반 커머스 모델을 글로벌 네트워크와 결합해 시너지를 낼 것"이라며 "압도적인 콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 실적 턴어라운드를 끌어내겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>