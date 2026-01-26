경기도, 32개 공직유관기관 청렴도 평가…경기아트센터 '최하위'

경기아트센터가 경기도 산하 32개 '공직유관단체' 청렴도 평가에서 최하위 등급을 받았다.

경기도 감사위원회는 도 산하 공직유관단체를 대상으로 실시한 '2025년도 종합청렴도 평가 결과' 1등급은 없고, 2등급은 경기연구원, 경기여성가족재단, 경기교통공사, 경기도사회서비스원, 경기도시장상권진흥원, 차세대융합기술연구원 등이 차지했다고 26일 밝혔다. 경기아트센터와 경기도장애인체육회는 최하위 등급인 5등급을 받았다.

도내 32개 기관의 종합청렴도 점수는 8.94점(10점 만점)으로 2024년(8.59점) 대비 0.35점 올랐다.

공직유관단체는 지방자치단체로부터 예산 지원을 받거나, 임원 선임에 관여하는 등 공공성이 있는 기관이나 단체를 말한다. 공무원과 함께 공직자윤리법상에서 정한 규제를 받는다.

도 감사위원회는 2015년부터 전국 최초로 산하 공직유관단체를 대상으로 객관적이고 공정한 평가를 통해 기관별 청렴 수준을 진단하고 부패 취약 분야를 발굴·개선하기 위해 종합청렴도 평가를 실시하고 있다.

지난해에는 기관의 규모와 특성에 따라 현원 100인 이상 14개 기관(Ⅰ그룹)과 현원 100인 미만 15개 기관(Ⅱ그룹)으로 나누어 평가했다.

직원 10인 미만이거나 최근 1년 이내 설립한 기관 등 3개 기관(Ⅳ그룹)은 반부패 역량진단을 했다. 국민권익위원회에서 별도로 평가하는 경기주택도시공사(Ⅲ그룹)는 이번 평가에서 제외됐다.

종합 청렴도는 ▲행정서비스를 경험한 도민이 평가하는 '외부체감도' ▲기관 내부직원이 평가하는 '내부체감도' ▲각 기관의 부패 방지 노력을 평가하는 '청렴 노력도' 등 3가지 분야로 평가한 뒤 최고 1등급에서 최하 5등급까지 등급을 부여하는 방식으로 진행됐다.

평가 결과 공직유관기관의 외부 체감도는 9.45점으로 전년 대비 0.17점, 청렴 노력도는 9.18점으로 1.30점 각각 하락했다. 반면 내부 체감도는 7.87점으로 전년 대비 0.31점 상승했다.

기관 내부직원이 평가하는 조직 내 청렴 문화와 업무절차 등에 관한 내부 체감도는 상승했으나, 도민의 공직유관단체와의 업무 경험을 설문하는 외부 체감도와 부패 방지 시책 지표를 측정하는 청렴 노력도는 내려갔다.

도 감사위원회는 이번 종합청렴도 평가 결과를 2026년(2025년 실적) 공공기관 경영평가 청렴도 지표 항목에 반영한다.

안상섭 도 감사위원회 위원장은 "종합청렴도 평가는 기관별 청렴도 수준과 부패 취약 분야를 정확히 진단하고 반부패 정책을 효과적으로 추진하기 위한 것"이라며 "평가 결과에 따라 인센티브를 부여하고 부진기관에 대한 맞춤형 청렴 컨설팅, 우수·부진기관 간 소통을 위한 청렴 멘토링 등을 통해 도민의 청렴 기대 수준에 부응하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 이번 외부체감도와 내부체감도 평가 설문조사에는 도민 5027명, 기관 소속 직원 2312명이 참여했다. 외·내부 모두 신뢰수준은 95%, 허용오차 ±1.31%P(외부), ±1.18%P(내부)다.





