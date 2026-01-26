"TK행정통합 경북북부 지역 균형발전 고려해야"…경북북부 시군의회 의장협의회

경북 북부지역시군의회 의장협의회가 지난 23일 안동시내 안동문화예술의전당에서 열렸다.

안동에서 주관한 이번 월례회에는 김경도 안동시의회 의장을 포함해 6개 시·군의회 의장, 권기창 안동시장 등이 참석한 가운데 지역 사회 현안을 논의하고, 각 시·군 홍보사항을 공유했다.

경북북부지역 시군의회 의장협의회가 안동에서 열리고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서 의장단은 최근 논의되고 있는 대구·경북 행정통합과 관련해 각 지역의 의견을 공유하고, 지역 주민의 의견이 충분히 반영될 필요성에 공감했다.

또한 북부권 지역의 행정 여건과 균형발전 측면을 종합적으로 고려한 신중한 논의가 필요하다는 데 의견을 모았다.

김경도 안동시의회 의장은 "행정통합은 지역의 미래와 직결되는 사안인 만큼, 북부권 시·군의 현실과 주민들의 목소리가 충분히 반영돼야 한다"라며 "의장단 간 지속적인 논의를 통해 공동된 의견을 정리해 나가겠다"라고 밝혔다.

이날 회의에는 권기창 안동시장이 참석해 축사를 통해 북부권 균형발전과 지역 여건을 고려한 논의의 중요성을 강조했다.

경북북부권 시·군의회 의장단은 향후 각 시·군 의회 차원의 의견 수렴과 내부 논의를 거쳐 공동 입장을 정리하고, 주민과의 소통을 통해 지역의 의견이 정책 논의에 반영될 수 있도록 노력할 계획이다.

경북북부지역 시·군의회 의장협의회는 경북북부지역 11개 시·군 의회(안동시, 영주시, 상주시, 문경시, 의성군, 청송군, 영양군, 영덕군, 예천군, 봉화군, 울진군)가 참여하고 있으며, 의정활동 관련 정보 교류 및 지역 공동 관심사에 대한 공감대 형성을 위하여 두 달에 한 번 정기 회의를 개최하고 있다.

다음 의장협의회 월례회는 오는 6월 영주시에서 개최될 예정이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>