SSG닷컴 '뷰티 쓱세일' 개최…설 맞아 최대 50% 할인

내달 1일까지 화장품 구매 15% 쿠폰+8% 청구할인

'쓱7클럽' 회원만 구매가능한 프리미엄급 브랜드도

SSG닷컴이 다음달 1일까지 7일간 '뷰티 쓱 세일'을 진행한다고 26일 밝혔다. 설 명절을 앞두고 스킨케어, 메이크업, 향수, 바디, 헤어 등 다양한 화장품을 초특가 할인 및 증정 행사로 선보인다.

우선 행사 기간 타임 딜 특가전을 매일 오전 10시와 오후 2시 두 차례 연다. 대표 상품은 겔랑 알베이 로얄, 랑콤 제니피끄, 에스티로더 갈색병, 시세이도 쿠션, 비오템 올인원, 르네휘테르 샴푸 등 프리미엄급 상품을 최대 50% 할인가에 한정 수량 판매한다.

메종 마르지엘라 향수와 조 말론 런던, 몰튼 브라운 바디케어 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 아이레시피, 시아랩, 살랑 드 파리 등 브랜드 신상품도 배송비만 지불하고 체험할 수 있는 체험단 행사도 마련됐다.

이날 오후 8시 지방시 뷰티·에스티로더 라이브 방송을 시작으로 27일 입생로랑, 28일 랑콤 등 쓱 라이브(SSG LIVE) 특별 방송이 이어진다. 방송 중에는 쓱닷컴 단독 특가와 라이브 전용 혜택을 제공한다.

SSG닷컴은 행사 기간 이마트몰과 신세계몰에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 15% 상품 쿠폰과 신세계백화점몰 상품 3만원 이상 구매 시 15% 할인받을 수 있는 쿠폰을 지급한다. 할인쿠폰은 쓱 세일 엠블럼이 표기된 뷰티 상품에 사용할 수 있다. 행사 카드로 결제 시 최대 8% 청구할인 혜택도 제공한다.

SSG닷컴은 이번 행사에서 쓱세븐클럽 멤버십 회원 전용 뷰티 상품 3종도 선보인다.

시슬리의 에센스 로션 기획 세트와 두피 세럼 기획 세트, 로에베퍼퓸 바디 케어세트를 구매 시 시슬리는 파우치를, 로에베퍼퓸은 미니 캔들을 선착순으로 증정한다. 쓱세븐클럽 회원은 시슬리, 로에베 퍼퓸, 딥티크, 메종 프란시스 커정 등 뷰티 브랜드 상품 구매 시 최대 3만원 할인되는 12% 쿠폰도 받을 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 "설 명절 선물로 적합한 인기 뷰티 브랜드 상품을 특가로 폭넓게 준비했다"며 "쓱세븐클럽에 가입하면 더 큰 혜택을 누릴 수 있다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



