본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

SSG닷컴 '뷰티 쓱세일' 개최…설 맞아 최대 50% 할인

권재희기자

입력2026.01.26 09:37

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 1일까지 화장품 구매 15% 쿠폰+8% 청구할인
'쓱7클럽' 회원만 구매가능한 프리미엄급 브랜드도

SSG닷컴이 다음달 1일까지 7일간 '뷰티 쓱 세일'을 진행한다고 26일 밝혔다. 설 명절을 앞두고 스킨케어, 메이크업, 향수, 바디, 헤어 등 다양한 화장품을 초특가 할인 및 증정 행사로 선보인다.


우선 행사 기간 타임 딜 특가전을 매일 오전 10시와 오후 2시 두 차례 연다. 대표 상품은 겔랑 알베이 로얄, 랑콤 제니피끄, 에스티로더 갈색병, 시세이도 쿠션, 비오템 올인원, 르네휘테르 샴푸 등 프리미엄급 상품을 최대 50% 할인가에 한정 수량 판매한다.

SSG닷컴 '뷰티 쓱세일' 개최…설 맞아 최대 50% 할인
AD
원본보기 아이콘

메종 마르지엘라 향수와 조 말론 런던, 몰튼 브라운 바디케어 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 아이레시피, 시아랩, 살랑 드 파리 등 브랜드 신상품도 배송비만 지불하고 체험할 수 있는 체험단 행사도 마련됐다.


이날 오후 8시 지방시 뷰티·에스티로더 라이브 방송을 시작으로 27일 입생로랑, 28일 랑콤 등 쓱 라이브(SSG LIVE) 특별 방송이 이어진다. 방송 중에는 쓱닷컴 단독 특가와 라이브 전용 혜택을 제공한다.


SSG닷컴은 행사 기간 이마트몰과 신세계몰에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 15% 상품 쿠폰과 신세계백화점몰 상품 3만원 이상 구매 시 15% 할인받을 수 있는 쿠폰을 지급한다. 할인쿠폰은 쓱 세일 엠블럼이 표기된 뷰티 상품에 사용할 수 있다. 행사 카드로 결제 시 최대 8% 청구할인 혜택도 제공한다.

SSG닷컴은 이번 행사에서 쓱세븐클럽 멤버십 회원 전용 뷰티 상품 3종도 선보인다.


시슬리의 에센스 로션 기획 세트와 두피 세럼 기획 세트, 로에베퍼퓸 바디 케어세트를 구매 시 시슬리는 파우치를, 로에베퍼퓸은 미니 캔들을 선착순으로 증정한다. 쓱세븐클럽 회원은 시슬리, 로에베 퍼퓸, 딥티크, 메종 프란시스 커정 등 뷰티 브랜드 상품 구매 시 최대 3만원 할인되는 12% 쿠폰도 받을 수 있다.


SSG닷컴 관계자는 "설 명절 선물로 적합한 인기 뷰티 브랜드 상품을 특가로 폭넓게 준비했다"며 "쓱세븐클럽에 가입하면 더 큰 혜택을 누릴 수 있다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

차은우, 세금만 200억?…"100억은 거짓말한 대가, '절세' 시도하다 탈나"

복통 호소하던 여아…위장 속에 머리카락이 한뭉쳐

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기