웅진프리드라이프, 2026년 통합 시무식 개최

윤석금 회장 특강 진행

웅진프리드라이프는 지난 21일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 통합 시무식을 열고 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로의 도약을 선언했다고 26일 밝혔다.

창사 아래 처음으로 전 조직이 참석한 이번 통합 시무식에는 영업가족, 의전지도사, 쉴낙원 원장, 임직원 등 400여명이 자리했다.

이날 행사에서는 윤석금 웅진그룹 회장의 특강과 문호상 웅진프리드라이프 대표의 새해 메시지가 이어졌다. 윤 회장은 백과사전 세일즈맨에서 30대 그룹 회장으로 성장한 경험을 언급하며 "나 자신을 긍정적으로 바꾸면 자신감이 생기고, 결국 성공으로 이어진다"고 했다. 이어 최근 CES 2026 참관 경험을 공유하고 "변화에 올라타는 사람만이 세상을 이긴다"며 끊임없는 혁신을 당부했다.

문 대표는 꿈의 공장을 일컫는 '드림웍스'를 주제로 회사의 비전을 제시했다. 그는 "웅진프리드라이프는 구성원의 꿈, 회사의 꿈, 웅진의 꿈을 만드는 공장"이라며 "이제 좋은 기업(Good Company)에서 위대한 기업(Great Company)으로 도약할 때"라고 했다. 이어 "3년 내 압도적인 초격차 1위의 라이프케어 기업으로 만들겠다"고 덧붙였다.





