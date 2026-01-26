이노스페이스, 브라질 공군과 '한빛-나노' 기술적 공동조사 착수

CENIPA, 발사 실패 아닌 '기술 사건'으로 분류…후속 발사 안전성 확보 목적

민간 우주 발사체 기업 이노스페이스가 브라질 공군 산하 조사기관과 함께 한빛-나노 첫 상업발사에 대한 기술적 공동조사에 착수했다. 브라질 측은 이번 발사를 법적 책임이나 과실을 따지는 '사고(accident)'가 아니라, 발사 과정에서 발생한 기술적 원인을 분석하는 '사건(incident)'으로 분류했다.

이노스페이스는 26일 브라질 공군 산하 항공우주 사고 조사 전담기관인 CENIPA와 '한빛-나노(HANBIT-Nano)' 첫 상업발사에 대한 공동조사를 시작했다고 밝혔다. 조사 대상은 지난해 12월 22일(브라질 현지시간) 브라질 알칸타라 우주센터에서 수행된 '스페이스워드(SPACEWARD)' 미션이다.

CENIPA는 국제 기준에 따라 항공기와 발사체의 사고·이상 원인을 과학적으로 분석하는 브라질 공군 산하 전문 조사기관이다. CENIPA는 지난 12일 자체 공시를 통해 이번 발사를 '사고'가 아닌 '사건'으로 공식 분류했으며, 이노스페이스에 발송한 공문을 통해 이번 조사가 법적 책임 판단이나 손해배상을 위한 절차가 아니라, 원인을 명확히 규명해 후속 발사의 안전성과 성공 가능성을 높이기 위한 기술적 사건 조사임을 명확히 했다.

이번 공동조사는 발사 직후 브라질 공군과 함께 수행한 초기 분석 결과를 토대로 진행된다. 발사체 비행 중 확보된 계측·추적 데이터와 지상 설비 데이터, 발사 및 운용 기록 등을 종합적으로 검토해 발사 전 과정에서 발생한 상황을 객관적으로 재구성하고, 기술적 원인을 도출하는 절차다.

김수종 이노스페이스 대표이사는 "비행 중 확보한 계측 및 추적 데이터는 향후 발사체 기술 고도화를 위한 중요한 기술적 자산"이라며 "이번 공동조사 결과를 반영해 한빛 발사체의 기술 완성도를 높이고, 발사 신뢰성과 성공률 제고로 이어가겠다"고 말했다.

후속 발사 일정은 현재 진행 중인 원인 분석 결과와 이에 따른 기술 보완 및 검증 계획을 토대로 구체화될 예정이다. 이노스페이스는 조사가 마무리되는 대로 개선 조치의 범위와 소요 기간을 확정해 후속 발사 계획을 안내할 방침이다. 기술적 개선 조치가 완료된 이후에는 우주항공청의 발사 허가를 획득한 뒤 후속 발사를 추진할 계획이다.

한편 이노스페이스는 2025년 12월 22일 22시 13분(브라질 현지시간) 브라질 알칸타라 우주센터에서 한빛-나노 첫 상업발사를 수행했다. 발사체는 이륙 약 30초 후 기체 이상 징후가 감지되면서 안전 절차에 따라 비행 중 임무를 조기 종료했으며, 이 과정에서 인명 피해나 추가적인 시설 피해는 발생하지 않은 것으로 최종 확인됐다.





