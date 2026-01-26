[특징주]‘스테이블코인 기대감’ 카카오페이 6%대↑

스테이블코인 제도화 기대감에 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 3,700 등락률 +5.46% 거래량 3,423,053 전일가 67,800 2026.01.26 09:31 기준 관련기사 카카오페이, 생성형AI '페이아이'에 통신사 멤버십분석 도입카카오페이, 직장인 '취미소비' 조명 콘텐츠 공개카카오페이, 해외배송 서비스 출시 전 종목 시세 보기 close 가 상승세를 보이고 있다.

26일 오전 9시20분 기준 카카오페이는 전 거래일 대비 6.49%(4400원) 급등한 7만2200원에 거래되고 있다.

최근 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회는 이재명 대통령과 만나 코스닥 시장의 성장을 위해서 토큰증권(STO)과 원화스테이블코인 등 디지털자산을 활용해야 한다고 밝힌 것으로 전해졌다.

키움증권은 이날 보고서에서 "최근 스테이블코인 관련 당정의 논의가 기존 은행 중심에서 테크핀과 가상자산거래소를 포함한 관련 이해 집단을 균형있게 포괄하는 옵션으로 유연하게 진행되고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"며 "중단기적으로 유저 대상 투자 예측 기반 솔루션 및 인공지능(AI) 어시스턴트 내재화로 실시간으로 워킹하는 유저의 투자 포트폴리오 구축과 수익률 제고에 일조할 과정을 바라본다"고 했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



