본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]‘스테이블코인 기대감’ 카카오페이 6%대↑

임춘한기자

입력2026.01.26 09:27

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스테이블코인 제도화 기대감에 카카오페이 가 상승세를 보이고 있다.


[특징주]‘스테이블코인 기대감’ 카카오페이 6%대↑
AD
원본보기 아이콘

26일 오전 9시20분 기준 카카오페이는 전 거래일 대비 6.49%(4400원) 급등한 7만2200원에 거래되고 있다.

최근 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회는 이재명 대통령과 만나 코스닥 시장의 성장을 위해서 토큰증권(STO)과 원화스테이블코인 등 디지털자산을 활용해야 한다고 밝힌 것으로 전해졌다.


키움증권은 이날 보고서에서 "최근 스테이블코인 관련 당정의 논의가 기존 은행 중심에서 테크핀과 가상자산거래소를 포함한 관련 이해 집단을 균형있게 포괄하는 옵션으로 유연하게 진행되고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"며 "중단기적으로 유저 대상 투자 예측 기반 솔루션 및 인공지능(AI) 어시스턴트 내재화로 실시간으로 워킹하는 유저의 투자 포트폴리오 구축과 수익률 제고에 일조할 과정을 바라본다"고 했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

차은우, 세금만 200억?…"100억은 거짓말한 대가, '절세' 시도하다 탈나"

복통 호소하던 여아…위장 속에 머리카락이 한뭉쳐

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기