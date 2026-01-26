본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

오천피·천스닥 출발…장 초반 강세

이민우기자

입력2026.01.26 09:25

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스피 시가 기준 최고가 출발
삼성전자 오르고, SK하이닉스 내리고
코스닥, 2022년 이후 첫 1000 돌파

코스피와 코스닥 모두 상승 출발하면서 전인미답의 영역으로 나아가고 있다. 코스피는 시가 기준 사상 최고치로 출발했고, 코스닥은 4년여 만에 1000을 넘어섰다.


26일 코스피는 전 거래일 대비 0.15% 오른 4997.54로 출발했다. 시가 기준 사상 최고치다. 개장 직후에는 5000을 넘어섰다.

투자주체별로는 개인이 3818억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1861억원, 1949억원을 순매도했다.


거의 모든 업종이 강세다. 금속(3.76%), 오락·문화(2.15%), 의료·정밀기기(1.41%), 전기·가스(1.15%), 비금속(1.11%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 증권(-2.71%), 통신(-0.75%), 운송·창고(-0.53%) 등 일부 업종만 하락세다.


시가총액 상위 10위 종목에서는 한화에어로스페이스 (2.4%)와 삼성전자 (1.9%)의 상승세가 두드러졌다. LG에너지솔루션 (1.5%)도 1% 이상 올랐다. 이어 두산에너빌리티 (0.6%), 삼성바이오로직스 (0.3%) 등의 순서였다. 반면 SK하이닉스 는 -1.6% 내렸다. HD현대중공업 (-0.6%), 기아 (-0.6%), 현대차 (-0.5%) 등도 하락세를 보였다.

코스닥은 전 거래일보다 1.00% 상승한 1003.90으로 출발했다. 코스닥이 1000을 넘긴 것은 2022년 1월5일(종가 1009.62) 이후 4년여 만이다. 이후 장 초반 1010도 돌파하면서 강세를 보였다.


개인과 기관이 장 초반 매수세를 보이며 지수를 견인하고 있다. 이들은 각각 214억원, 633억원어치를 순매수했다. 외국인은 813억원을 순매도했다.


대부분 업종이 상승세다. 제약(3.27%), 금융(3.05%), 화학(2.68%), 일반서비스(2.61%), 비금속(2.04%), 제조(1.60%), 전기·전자(1.60%), 기타제조(1.60%), 유통(1.54%), 종이·목재(1.39%), 오락·문화(1.28%) 등 1% 이상 오른 업종도 상당수였다. 운송장비·부품(-1.97%)만 하락세를 보였다.


시총 상위 10위 종목 모두 올랐다. 에이비엘바이오 는 무려 9.3% 상승하고 있다. 에코프로비엠 (7.9%), 레인보우로보틱스 (6.3%), 리가켐바이오 (5.8%), HLB (5.5%), 에코프로 (5.4%), 리노공업 (4.8%), 삼천당제약 (3.3%), 펩트론 (3.3%), 알테오젠 (1.9%) 등 모두 급등세다.

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기