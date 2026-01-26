오천피·천스닥 출발…장 초반 강세

코스피 시가 기준 최고가 출발

삼성전자 오르고, SK하이닉스 내리고

코스닥, 2022년 이후 첫 1000 돌파

코스피와 코스닥 모두 상승 출발하면서 전인미답의 영역으로 나아가고 있다. 코스피는 시가 기준 사상 최고치로 출발했고, 코스닥은 4년여 만에 1000을 넘어섰다.

26일 코스피는 전 거래일 대비 0.15% 오른 4997.54로 출발했다. 시가 기준 사상 최고치다. 개장 직후에는 5000을 넘어섰다.

투자주체별로는 개인이 3818억원을 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1861억원, 1949억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 강세다. 금속(3.76%), 오락·문화(2.15%), 의료·정밀기기(1.41%), 전기·가스(1.15%), 비금속(1.11%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 증권(-2.71%), 통신(-0.75%), 운송·창고(-0.53%) 등 일부 업종만 하락세다.

시가총액 상위 10위 종목에서는 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,275,000 전일대비 20,000 등락률 +1.59% 거래량 60,950 전일가 1,255,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승[클릭 e종목]"한화에어로스페이스, 마르지 않는 수주 파이프라인"코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close (2.4%)와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 152,900 전일대비 800 등락률 +0.53% 거래량 10,607,612 전일가 152,100 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다삼성전자, AI PC '갤럭시 북6 울트라·프로' 국내 출시[굿모닝 증시]美증시 혼조세…코스피 5000 공방전 전망 전 종목 시세 보기 close (1.9%)의 상승세가 두드러졌다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 3,000 등락률 +0.73% 거래량 172,426 전일가 412,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 [마켓 ING]코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망반도체·자동차 다음은 배터리?… 순환매 장이 이끄는 오천피코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (1.5%)도 1% 이상 올랐다. 이어 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 92,000 전일대비 1,300 등락률 -1.39% 거래량 3,750,264 전일가 93,300 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다코스피 5000 견인한 머니무브…예금·가상자산 자금까지 증시로 유입"아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (0.6%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,801,000 전일대비 1,000 등락률 -0.06% 거래량 29,795 전일가 1,802,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승"아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피삼성바이오로직스, 설립 14년만에 '영업익 2조' 시대 열었다 전 종목 시세 보기 close (0.3%) 등의 순서였다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 13,000 등락률 -1.69% 거래량 1,610,892 전일가 767,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다[굿모닝 증시]美증시 혼조세…코스피 5000 공방전 전망오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다 전 종목 시세 보기 close 는 -1.6% 내렸다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 608,000 전일대비 19,000 등락률 -3.03% 거래량 74,274 전일가 627,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다한화오션發 조선업 '원하청 성과급' 수면 위로정기선 HD현대 회장, 다보스서 빌게이츠 재회…SMR 협력 '가속' 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 155,900 전일대비 3,100 등락률 -1.95% 거래량 743,496 전일가 159,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 '대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상[굿모닝 증시]美증시 혼조세…코스피 5000 공방전 전망오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다 전 종목 시세 보기 close (-0.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 502,000 전일대비 8,000 등락률 -1.57% 거래량 1,795,539 전일가 510,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다[굿모닝 증시]美증시 혼조세…코스피 5000 공방전 전망오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등도 하락세를 보였다.

코스닥은 전 거래일보다 1.00% 상승한 1003.90으로 출발했다. 코스닥이 1000을 넘긴 것은 2022년 1월5일(종가 1009.62) 이후 4년여 만이다. 이후 장 초반 1010도 돌파하면서 강세를 보였다.

개인과 기관이 장 초반 매수세를 보이며 지수를 견인하고 있다. 이들은 각각 214억원, 633억원어치를 순매수했다. 외국인은 813억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승세다. 제약(3.27%), 금융(3.05%), 화학(2.68%), 일반서비스(2.61%), 비금속(2.04%), 제조(1.60%), 전기·전자(1.60%), 기타제조(1.60%), 유통(1.54%), 종이·목재(1.39%), 오락·문화(1.28%) 등 1% 이상 오른 업종도 상당수였다. 운송장비·부품(-1.97%)만 하락세를 보였다.

시총 상위 10위 종목 모두 올랐다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 238,500 전일대비 40,500 등락률 +20.45% 거래량 2,732,535 전일가 198,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)에이비엘바이오, 홍콩·싱가포르서 해외 NDR 진행코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close 는 무려 9.3% 상승하고 있다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 198,400 전일대비 24,100 등락률 +13.83% 거래량 2,528,362 전일가 174,300 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가""아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close (7.9%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 680,000 전일대비 141,000 등락률 +26.16% 거래량 1,270,966 전일가 539,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 [특징주] 레인보우로보틱스 상한가…52주 신고가4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close (6.3%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 182,500 전일대비 16,600 등락률 +10.01% 거래량 1,052,659 전일가 165,900 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close (5.8%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 61,200 전일대비 3,900 등락률 +6.81% 거래량 2,370,745 전일가 57,300 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)암 백신 상용화 레이스, '주연급 조연' K-바이오도 뛴다코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close (5.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 123,100 전일대비 17,200 등락률 +16.24% 거래량 7,554,635 전일가 105,900 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하네...4배 투자금을 연 4%대 금리로반도체·자동차 다음은 배터리?… 순환매 장이 이끄는 오천피 전 종목 시세 보기 close (5.4%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 73,400 전일대비 4,700 등락률 +6.84% 거래량 1,123,949 전일가 68,700 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (4.8%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 389,500 전일대비 29,500 등락률 +8.19% 거래량 464,497 전일가 360,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가"코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (3.3%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 271,500 전일대비 17,500 등락률 +6.89% 거래량 345,188 전일가 254,000 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (3.3%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 403,000 전일대비 15,500 등락률 +4.00% 거래량 1,106,104 전일가 387,500 2026.01.26 11:04 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다코스피 5000 견인한 머니무브…예금·가상자산 자금까지 증시로 유입 전 종목 시세 보기 close (1.9%) 등 모두 급등세다.

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



