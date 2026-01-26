본문 바로가기
대웅제약, AI 디지털 헬스케어 협력 확대

정동훈기자

입력2026.01.26 09:16

대웅제약은 보건복지부의 권역책임의료기관 AI 진료시스템 도입 지원 정책 추진에 발맞춰, ▲환자안전 강화 ▲진료정밀도 제고 ▲진료효율화 3대 분야에서 의료현장의 요구에 맞춘 AI 디지털 헬스케어 솔루션 적용에 적극 협력해 나가겠다고 밝혔다.


대웅제약은 의약품 중심 치료를 넘어, 병원과 일상에서 생성되는 건강 데이터를 연결해 질환의 예측과 예방, 진단, 치료, 사후관리까지 이어지는 '전주기 헬스케어' 전략을 추진해 왔다. 특히 '24시간 전국민 모니터링 시스템'을 구축하여 환자 안전을 높이고, 조기 발견과 사후관리까지 빈틈없이 연결되는 디지털 헬스케어 생태계를 만들어 나간다는 방향이다.

서울시 강남구 대웅제약 본사 전경. 대웅제약

서울시 강남구 대웅제약 본사 전경. 대웅제약

이창재 대웅제약 대표는 "대웅제약은 정부가 제시한 3가지 기준에 부합하는 디지털 헬스케어 솔루션을 확보하여 진단부터 예방, 사후관리까지 전주기 헬스케어를 고도화하고 있다"며 "의료기관의 도입 검토부터 운영까지 현장 파트너로서 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

대웅제약은 정부의 3대 방향에 맞춰 병원·검진·일상 접점에서 활용 가능한 솔루션을 단계적으로 확산하고 있다. 환자안전 영역에서는 입원환자의 이상징후를 조기에 포착해 의료진이 즉시 대응할 수 있도록 돕는 병상 모니터링을, 진료정밀도 영역에서는 심전도 기반 AI 분석으로 위험 신호를 선별해 추가 검사와 치료로 연결하는 체계를, 진료효율화 영역에서는 의료진의 음성 기록 자동화로 진료 집중도를 높이는 환경 구축을 각각 추진하고 있다.


대웅제약은 AI 기반 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크'와 웨어러블 기기인 '카트비피', '모비케어' 등을 연계해 환자 안전을 강화하고 심혈관 질환 조기 발견 등 진료 정밀도를 높이고 있다.


또한 의료진의 발화를 실시간으로 인식해 기록하는 '젠노트'와 'VoiceENR'을 통해 의무 및 간호 기록 업무를 자동화함으로써 현장의 진료 효율성을 대폭 개선하고 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
