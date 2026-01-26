삼성생명 "모바일·실물 외국인등록증으로 본인확인 가능"

외국인 보험가입·청구 등 온라인으로 처리

DID 기술적용으로 보안 강화

삼성생명이 외국인 고객이 비대면으로 보험 업무를 보다 쉽게 처리할 수 있도록 본인 확인 수단을 확대한다.

삼성생명 서초사옥 사진.

삼성생명은 기존 주민등록증과 운전면허증에 더해 실물 외국인등록증과 모바일 외국인등록증, 모바일 주민등록증을 본인확인 수단으로 추가 도입했다고 26일 밝혔다.

이에 따라 외국인 고객의 비대면 보험 업무 처리 과정이 간편해 질 것으로 예상된다. 그동안 일부 외국인 고객은 비대면 거래 시 인증 수단 제약으로 추가 확인 절차를 밟거나 상황에 따라 고객플라자에 직접 방문해야 했다.

아울러 외국인 고객의 보험 가입과 보험금 청구, 계약 관리 등 주요 업무를 모바일과 온라인 채널에서 보다 안정적으로 처리할 수 있게 됐다.

보안도 강화됐다. 삼성생명은 이번에 도입된 모바일 외국인등록증과 모바일 주민등록증에는 블록체인 기반 분산신원증명(DID) 기술을 적용해 위·변조 위험을 낮췄다고 설명했다.

삼성생명 관계자는 "외국인 고객이 디지털 채널을 이용하는 과정에서 느낄 수 있는 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객 입장에서 더 쉽고 편리한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 관련 제도를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



