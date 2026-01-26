[오늘의신상]정관장, 광주요와 만나다…전통 담은 스페셜 에디션

양삼 더한 '홍삼정 스페셜'…광주요 전통 도자기에 담아 차로 즐겨

정관장이 광주요와 협업해 '홍삼정'을 차로 즐기기 적합한 '울림잔'을 더한 '홍삼정 스페셜 에디션'을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 에디션은 정관장의 대표 제품인 '홍삼정'에 상위 10% 수준의 양삼을 더한 특별한 '홍삼정'을 광주요의 '울림잔'과 함께 구성한 제품이다. 60년 동안 우리 도자기를 지켜온 광주요는 도자 문화의 생활화를 실현하며 삼국시대부터 내려오던 방울잔을 현대적으로 재해석한 '소리잔'이 유명하다.

울림잔은 소리잔을 더욱 다양하게 활용할 수 있게 새롭게 선보이는 제품이다. 이번 에디션을 통해 단독으로 출시한 울림잔은 홍삼정에 물과 꿀 등을 더해 차처럼 따뜻하게 즐기기에 적합한 크기로 물잔이나 찻잔, 디저트 볼 등으로 다양하게 활용할 수 있다. 손잡이 굽 안에 작은 도자기 구슬을 넣어 잔을 살짝 흔들면 잔잔한 울림이 퍼진다.

홍삼정은 정관장을 대표하는 스테디셀러 제품으로, 100% 계약 재배로 씨앗을 뿌리기 전 2년간 땅을 고르고, 6년 동안 지극정성으로 길러낸 홍삼만을 엄선해 430여 가지 안전성 검사를 통과한 원료만을 사용한다. 식품의약품안전처로부터 인정받은 면역력 증진·혈액흐름 개선·피로 개선·항산화·기억력 개선 기능성도 충족할 수 있다.

홍삼정 스페셜 에디션은 달항아리의 아름다움을 닮은 새하얀 '월백 울림잔'과 푸릇한 소나무의 결을 닮은 '미송 울림잔'을 담은 2종으로 구성됐다. 한국의 미를 담은 담백하면서도 깊이 있는 도자기의 색감과 유려한 곡선미는 홍삼정의 깊고 진한 풍미를 완성도 높게 표현한다.

정관장 관계자는 "홍삼정의 진한 풍미를 즐길 수 있는 경험을 제공하는 협업 제품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 오랜 세월 변함없이 사랑받아온 홍삼정의 헤리티지를 온전히 느낄 수 있는 한국 문화유산과 결합한 다양한 협업을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





