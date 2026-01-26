"함께 투자 공부할래요?"…'딥페이크 여성' 미끼로 120억 뜯은 부부 사기단

캄보디아서 로맨스스캠 총책 맡은 30대 부부

가짜 여성으로 신뢰 형성…투자금 입금 유도

배경·취미·MBTI 모두 가짜…시나리오 작성

"함께 투자 공부할래요?"

딥페이크 기술로 만든 '가짜' 여성'을 이용, 한국인들을 속여 거액을 챙긴 30대 부부가 경찰에 구속됐다. 이들 부부는 캄보디아에 본거지를 둔 채 로맨스스캠(혼인빙자사기)을 벌였으며, 도주를 위해 성형 수술까지 한 것으로 전해졌다.

25일 연합뉴스에 따르면, 이날 울산경찰청은 로맨스스캠을 벌인 30대 A씨 부부를 구속했다고 밝혔다. 경찰은 범죄의 중대성 및 도주 우려를 고려해 울산지방법원에 이들에 대한 구속 영장을 신청했고, 법원은 이날 구속 영장을 발부했다.

A씨 부부는 한국인 피해자 100여명에게 약 120억원을 뜯은 것으로 파악된다. 이들은 가상의 30대 여성을 만들어 채팅 애플리케이션(앱)을 통해 피해자 남성들에게 접근했다. 매일 대화하며 피해자들과 신뢰 관계가 형성되면, 함께 투자 공부를 하자며 유튜브 채널을 알려줬다.

그러나 피해자들이 접한 투자 공부 유튜브 채널은 모두 A씨 부부의 공범들이었다. 이들은 실제 거래소를 절묘하게 베낀 가짜 사이트로 피해자들을 유도, 투자금을 입금하게 해 빼돌렸다.

뒤늦게 사기임을 깨달은 피해자들에게는 별다른 방도가 없었다. 그들이 대화를 나눈 30대 여성은 사회관계망서비스(SNS)의 일반인 여성 사진을 합성해 제작한 '딥페이크 이미지'에 불과했기 때문이다. A씨 부부는 범죄의 미끼로 사용한 가짜 여성을 더욱 현실적으로 만들기 위해 가정 배경, 취미, MBTI까지 사전에 설정했으며, 10일 치 분량의 대화 시나리오까지 작성하는 등 용의주도한 모습을 보였다.

로맨스스캠 부부 사기단은 지난해 2월 캄보디아 현지 경찰에 체포된 뒤 약 1년 만에 국내로 송환됐다.

이들 부부는 지난해 2월 초 캄보디아 현지에서 체포됐다가 풀려난 뒤 현지 기관과 '뒷거래'를 한 의혹도 받고 있다. 석방 이후에는 도주하기 위해 성형수술을 받기도 했다. 그러나 초국가 범죄 대응 범정부 태스크포스(TF)가 A씨 부부를 포함한 캄보디아 범죄조직원 73명을 지난 23일 한국으로 송환했다.

한편 경찰은 구속된 부부를 상대로 사기 조직 총책을 맡게 된 경위, 범죄 수익금 은닉 여부, 캄보디아 현지에서 체포됐다가 석방된 배경 등에 대해 조사하고 있다. 또 경찰은 이들을 범죄단체 조직, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 수사를 지속하고 있으며, 이달 중 검찰에 송치할 방침이다. A씨 부부는 혐의 대부분을 인정하고 있는 것으로 전해졌다.





