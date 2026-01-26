본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"함께 투자 공부할래요?"…'딥페이크 여성' 미끼로 120억 뜯은 부부 사기단

임주형기자

입력2026.01.26 09:19

수정2026.01.26 09:58

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캄보디아서 로맨스스캠 총책 맡은 30대 부부
가짜 여성으로 신뢰 형성…투자금 입금 유도
배경·취미·MBTI 모두 가짜…시나리오 작성

"함께 투자 공부할래요?"


딥페이크 기술로 만든 '가짜' 여성'을 이용, 한국인들을 속여 거액을 챙긴 30대 부부가 경찰에 구속됐다. 이들 부부는 캄보디아에 본거지를 둔 채 로맨스스캠(혼인빙자사기)을 벌였으며, 도주를 위해 성형 수술까지 한 것으로 전해졌다.

25일 연합뉴스에 따르면, 이날 울산경찰청은 로맨스스캠을 벌인 30대 A씨 부부를 구속했다고 밝혔다. 경찰은 범죄의 중대성 및 도주 우려를 고려해 울산지방법원에 이들에 대한 구속 영장을 신청했고, 법원은 이날 구속 영장을 발부했다.

"함께 투자 공부할래요?"…'딥페이크 여성' 미끼로 120억 뜯은 부부 사기단
AD
원본보기 아이콘


A씨 부부는 한국인 피해자 100여명에게 약 120억원을 뜯은 것으로 파악된다. 이들은 가상의 30대 여성을 만들어 채팅 애플리케이션(앱)을 통해 피해자 남성들에게 접근했다. 매일 대화하며 피해자들과 신뢰 관계가 형성되면, 함께 투자 공부를 하자며 유튜브 채널을 알려줬다.


그러나 피해자들이 접한 투자 공부 유튜브 채널은 모두 A씨 부부의 공범들이었다. 이들은 실제 거래소를 절묘하게 베낀 가짜 사이트로 피해자들을 유도, 투자금을 입금하게 해 빼돌렸다.


뒤늦게 사기임을 깨달은 피해자들에게는 별다른 방도가 없었다. 그들이 대화를 나눈 30대 여성은 사회관계망서비스(SNS)의 일반인 여성 사진을 합성해 제작한 '딥페이크 이미지'에 불과했기 때문이다. A씨 부부는 범죄의 미끼로 사용한 가짜 여성을 더욱 현실적으로 만들기 위해 가정 배경, 취미, MBTI까지 사전에 설정했으며, 10일 치 분량의 대화 시나리오까지 작성하는 등 용의주도한 모습을 보였다.

로맨스스캠 부부 사기단은 지난해 2월 캄보디아 현지 경찰에 체포된 뒤 약 1년 만에 국내로 송환됐다. 법무부

로맨스스캠 부부 사기단은 지난해 2월 캄보디아 현지 경찰에 체포된 뒤 약 1년 만에 국내로 송환됐다. 법무부

원본보기 아이콘

이들 부부는 지난해 2월 초 캄보디아 현지에서 체포됐다가 풀려난 뒤 현지 기관과 '뒷거래'를 한 의혹도 받고 있다. 석방 이후에는 도주하기 위해 성형수술을 받기도 했다. 그러나 초국가 범죄 대응 범정부 태스크포스(TF)가 A씨 부부를 포함한 캄보디아 범죄조직원 73명을 지난 23일 한국으로 송환했다.


한편 경찰은 구속된 부부를 상대로 사기 조직 총책을 맡게 된 경위, 범죄 수익금 은닉 여부, 캄보디아 현지에서 체포됐다가 석방된 배경 등에 대해 조사하고 있다. 또 경찰은 이들을 범죄단체 조직, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 수사를 지속하고 있으며, 이달 중 검찰에 송치할 방침이다. A씨 부부는 혐의 대부분을 인정하고 있는 것으로 전해졌다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기