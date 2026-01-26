본문 바로가기
봄의 시작 알리며 한 해 복 기원…민속박물관, 내달 3~4일 입춘 행사

이종길기자

입력2026.01.26 09:07

송현수 서예협회 이사장, '입춘첩' 시연
관람객에게 입춘첩 무료 나눔

봄의 시작 알리며 한 해 복 기원…민속박물관, 내달 3~4일 입춘 행사
국립민속박물관은 입춘(2월 4일)을 맞아 다음 달 3일부터 4일까지 이틀간 세시 행사를 연다고 26일 밝혔다.


입춘은 긴 겨울이 끝나고 봄의 기운이 돋아난다는 뜻을 지닌 날로, 예로부터 한 해의 농사 준비를 시작하고 가정의 평안을 비는 중요한 절기로 여겨졌다. 우리 조상들은 이날이 되면 대문이나 기둥에 복을 기원하는 글귀인 '입춘첩(立春帖)'을 써 붙이며 새봄을 맞이했다. '봄이 시작되니 크게 길하고 경사스러운 일이 많이 생긴다'는 뜻의 '입춘대길 건양다경(立春大吉 建陽多慶)'이 대표적인 문구다.

행사에서는 잊혀가는 전통의 멋을 되새기는 자리가 마련된다. 특히 입춘 당일인 4일 오전 10시 30분에는 박물관 야외 전시장인 오촌댁에서 송현수 한국서예협회 이사장이 직접 붓을 들어 입춘첩을 쓰고 대문에 붙이는 첩신(帖新)을 시연한다. 고즈넉한 한옥을 배경으로 묵향과 함께 새봄을 여는 전통 의례를 생생하게 감상할 수 있다.


본관 로비에서는 서예가들이 올해 새로 쓴 입춘첩을 관람객에게 무료로 나누어준다. 박물관 관계자는 "입춘첩을 대문에 붙이는 것은 묵은해의 액운을 보내고 새해의 만복을 기원하는 의식"이라며 "박물관을 찾은 시민들이 전통문화를 체험하며 희망찬 봄기운을 받아 가길 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr


