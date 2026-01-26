CJ온스타일, 3년만에 '쇼호스트' 뽑는다

내달 5일까지 CJ그룹 채용 홈페이지 지원

CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 67,200 전일대비 2,100 등락률 +3.23% 거래량 132,464 전일가 65,100 2026.01.26 11:01 기준 관련기사 일본·미국·유럽 찍고 중동으로…이재현 CJ 회장 "신영토 확장에 승부 걸어야"'태풍상사' 속 세포랩·쿠쿠도 떴다…CJ ENM, '新마케팅' 통했다[클릭 e종목]"CJ ENM, 이익 변동성 여전…뚜렷한 투자 포인트 필요" 전 종목 시세 보기 close 이 운영하는 커머스 사업부 CJ온스타일은 다음 달 5일까지 2026년 신입 및 경력 쇼호스트(이하 셀러)를 공개 모집한다고 26일 밝혔다. 공개 모집은 2023년 이후 약 3년 만이다.

이번 모집은 콘텐츠를 통해 고객의 취향과 라이프스타일을 제안할 수 있는 인재를 발굴하는 데 목적이 있다.

커머스 경쟁이 치열해지면서 판매 방식도 빠르게 변하고 있다. 셀러가 상품 소개에 그치지 않고, 콘텐츠 안에서 고객의 관심을 끌고 구매로 자연스럽게 이어지게 하는 역할이 중요해졌다는 것이다. 기획과 표현이 결합된 '쇼' 형태의 세일즈 역량이 주목받는 이유다.

CJ온스타일 대표 셀러 이민웅, 박혜연이 '더 김창옥 라이브'를 진행하고 있다. CJ온스타일

CJ온스타일은 이같은 변화에 맞춰 상품 이해도와 커뮤니케이션 역량은 물론, 콘텐츠의 맥락과 고객 취향을 함께 읽어낼 수 있는 셀러를 영입해, 셀러를 하나의 콘텐츠가 되도록 육성할 계획이다.

지원은 이날부터 2월5일까지 CJ그룹 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 연령과 학력에 제한이 없으며, 해외 출장에 결격 사유가 없어야 한다.

전형은 서류 심사, 카메라 테스트, 1차 기본 역량 평가, 2차 전문 역량 평가, 경영진 면접 순으로 진행된다. 기본 역량 평가는 영상 환경에서의 표현력과 커뮤니케이션 역량을 중심으로 진행되며, 전문 역량 평가는 상품 이해도와 콘텐츠 기획력, 실전 커머스 대응 역량 등을 종합적으로 검증한다.

최종 합격자는 약 9주간의 체계적인 교육 과정을 거친 뒤, 이르면 올해 6월부터 모바일과 TV라이브 등 다양한 채널을 통해 고객과 만날 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 "판매를 넘어 콘텐츠 안에서 고객과 소통하는 역할이 점점 중요해지고 있다"며 "모바일과 TV를 넘나들며 고객의 취향을 읽고, 콘텐츠로 쇼핑 경험을 만들어갈 셀러들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



