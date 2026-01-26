본문 바로가기
베인캐피탈, 에코마케팅 2차 공개매수…상장폐지 수순

김동표기자

입력2026.01.26 08:56

매수가 1차(1만6000원)와 동일

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 베인캐피탈이 코스닥 상장 온라인 광고대행업체 에코마케팅에 대한 2차 공개매수를 진행한다. 소수주주 권리 보호 등 차원에서 2차 공개 매수 이후 상장폐지에 들어갈 것으로 예상된다.


베인캐피탈 CI

26일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 에코마케팅 공개매수신고서에 따르면, 앞서 베인캐피탈은 투자목적회사(SPC)인 비씨피이이에이비드코원(주)를 통해 최대주주인 김철웅 등으로부터 취득하기로 한 주식 및 의결권 공동행사약정을 체결한 우리사주조합 주식을 합산해 에코마케팅 지분 약 81%를 확보했다.

2차 공개매수 대상은 확보된 지분을 제외한 에코마케팅의 잔여 유통주식 전량이다. 공개매수가는 1차와 동일한 주당 1만6000원이다.


베인캐피탈 측은 1차 공개매수 과정에서 주주들의 혼란을 막기 위해 공개매수 가격 상향 계획이 없음을 밝힌 바 있다.


공개매수 기간은 2026년 1월 26일부터 02월 25일까지다. 소수 주주의 권리 보호 차원에서, 설 연휴를 감안해 약 30일의 상대적으로 긴 공개매수 기간을 설정한 것으로 보인다.

공개매수에 응모하려는 에코마케팅의 주주는 공개매수기간 종료일인 오는 02월 25일까지 공개매수사무취급자인 NH투자증권 영업점을 내방하거나, 온라인(NH투자증권 홈페이지, HTS, MTS)으로 청약하면 된다.


베인캐피탈은 공개매수 완료 후 에코마케팅의 상장을 폐지할 방침이다. 베인캐피탈은 최초 공개매수신고 당시 "충분한 수준의 지분율을 취득할 경우 관계 법령에 따라 신속히 상장폐지를 위한 조처를 할 예정"이라고 밝힌 바 있다.


에코마케팅은 온라인 광고대행업체로, 운동복 패션 브랜드 '안다르'를 자회사로 두고 있다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
