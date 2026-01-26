이혜훈 지명 철회…다시 국민통합형 카드 꺼낼까

靑, 통합 행보 이어갈 방침

정치권 반응은 여야 엇갈려

이재명 대통령이 기획예산처 수장으로 보수진영 출신 이혜훈 후보자를 깜짝 발탁하며 '통합'의 행보를 이어갔지만 28일 만에 지명을 철회했다. 이 대통령은 보수진영 출신 인사를 지속적으로 등용해 대통합의 행보를 이어가겠다는 계획이다.

홍익표 청와대 정무수석은 25일 춘추관 브리핑에서 "이 대통령은 이 후보자에 대해 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 인사청문회 이후의 국민적 평가에 대해 유심히 살펴봤다"며 "이 대통령 숙고와 고심 끝에 이 후보자의 지명을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. 보좌진 갑질·폭언, 영종도 땅 투기, 서울 서초구 원펜타스 아파트 부정청약, 장남의 연세대 특혜 입학 의혹 등 이 후보자를 둘러싼 의혹이 충분히 해명되지 못했다는 판단을 한 것으로 풀이된다.

이 후보자 낙마에도 이 대통령은 보수진영 인사를 등용해 대통합의 행보는 이어갈 방침이다. 홍 수석은 "특정 진영 한쪽에 계신 분이 아니라 사회 각계각층의 전문성을 가진 분을 폭넓게 쓰겠다는 대통령의 통합 의지는 계속 유지된다"고 밝혔다.



정치권의 반응은 여야에 따라 극명하게 엇갈렸다. 박해철 민주당 대변인은 논평을 통해 "이 대통령의 지명 철회를 겸허히 수용한다"면서도 "과거 보수정당에서 여러 차례 국회의원을 지낸 정치인을 정치적 지향과 진영 논리를 과감히 넘어, 국가 예산을 기획하는 중책을 맡기려 했던 파격적 인사와 화합의 제스쳐는 후보자의 자질 문제와 별개로 높게 평가받아 마땅할 것"이라고 밝혔다. 이어 "향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 분명하게 약속드린다"고 했다.

반면 신동욱 국민의힘 최고위원은 최고위원회의에서 "이 전 후보자 지명 사태는 인사검증 참사로, 야당 농락, 국정 운영 책임을 남 탓으로 회피하는 것"이라며 "이번 인사 참사는 지명 철회로 끝날 게 아니고 인사라인을 전면 교체해야 한다"고 밝혔다.





