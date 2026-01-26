부산교통공사, 올해 2조 3000억원 발주… 상반기 조기 집행 ‘총력’

지역업체 참여 확대·보증금 감경까지… 지역경제 숨통 트기 기대

부산교통공사가 내년도 대규모 발주 계획을 확정하며 지역경제 활성화에 시동을 걸었다.

부산교통공사(사장 이병진)는 2026년 한 해 동안 총 2294억원 규모, 448건의 계약 발주계획을 확정했다고 전했다. 발주 분야별로는 물품 752억원(261건), 공사 420억원(91건), 용역 1122억원(96건)이다.

눈에 띄는 대목은 발주 시기다. 전체 발주의 절반 이상이 상반기에 집중된다. 상반기 발주 규모는 1287억원, 370건으로 전체 금액의 56.1%, 건수 기준으로는 82.6%에 달한다. 하반기에는 1007억원, 78건 규모의 발주가 예정돼 있다.

부산교통공사는 조기 발주를 통해 지역업체의 사업 준비 기간을 충분히 보장하고, 침체한 지역 경제에 선제적으로 온기를 불어넣겠다는 구상이다.

지역업체 참여 확대도 발주 전략의 핵심이다. 공사는 지방계약법이 허용하는 범위 내에서 지역 제한 입찰을 적극 적용한다. 10억원 미만의 전문·전기·소방·통신 공사와 7억1000만원 미만의 물품·용역 계약은 지역 제한 입찰을 우선 적용할 방침이다.

10억원 이상 전문·전기·소방·통신 공사에는 지역의무 공동도급제도를 도입한다. 지역업체가 공사 물량의 최소 49% 이상을 맡도록 해 대형사 중심 구조를 완화하고, 지역 중소업체의 실질적인 수주 기회를 넓히겠다는 취지다.

상반기에는 계약업체의 부담을 덜기 위한 조치도 병행된다. 계약보증금과 공사이행보증금을 50% 감경해 자금 부담을 낮추고, 원활한 사업 추진을 지원한다.

공사는 이미 지난해 지역업체와 1159억원 규모의 계약을 체결하며 지역경제 활성화에 기여한 바 있다. 올해는 조기 발주와 지역 참여 확대를 통해 그 효과를 더욱 키운다는 계획이다.

이병진 부산교통공사 사장은 "발주 시기를 앞당겨 지역업체가 보다 안정적으로 사업을 준비하고 입찰에 참여할 수 있도록 했다"며 "공정하고 투명한 절차를 바탕으로 지역업체와 상생하며 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

부산교통공사의 2026년 발주계획은 조달청 나라장터와 부산교통공사 누리집에서 확인할 수 있다.





