SAMG엔터, 쇼뮤지컬 '프린세스 캐치! 티니핑'으로 가족 관객 사로잡는다

글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈, 이하 SAMG엔터 SAMG엔터 419530 | 코스닥 증권정보 현재가 37,550 전일대비 100 등락률 +0.27% 거래량 40,000 전일가 37,450 2026.01.26 10:58 기준 관련기사 SAMG엔터 '메탈카드봇', 중국·러시아서 통했다…시즌3 흥행 타고 글로벌 확장 가속SAMG엔터, '티니핑월드 인 판교' 연간회원권 도입SAMG엔터, '위시캣×NCT WISH' 컬래버 프로젝트 추진 전 종목 시세 보기 close )의 대표 IP '캐치! 티니핑'을 기반으로 한 쇼뮤지컬 '프린세스 캐치! 티니핑'이 이달 30일 서울 강동아트센터 대극장 한강에서 개막한다. 이번 공연은 역대급 흥행을 기록한 영화를 원작으로 한 뮤지컬 '사랑의 하츄핑'의 뒤를 잇는 신작으로, 한층 확장된 세계관과 화려한 무대 연출로 관객을 만난다.

이번 공연은 일루셔니스트 이은결이 총감독으로 다시 참여해 상상과 현실의 경계를 허무는 하이엔드 연출을 선보일 예정이다. 여기에 뮤지컬 '캣츠', '위키드', '알사탕' 등을 연출한 국내 최정상급 연출가 홍승희를 비롯해, 뮤지컬 '난쟁이들'의 작가 이지현, 라이브온스테이지 '라이프 오브 파이'의 퍼펫 디렉터 정명필 등 국내 최정예 창작진이 참여해 작품의 완성도를 더했다.

쇼뮤지컬 '프린세스 캐치! 티니핑'은 '캐치! 티니핑' 시즌6 IP를 바탕으로 재탄생한 작품으로, 프린세스핑과 프린스핑 등 새로운 캐릭터가 대거 등장하며 세계관을 한층 확장한다. 3D 홀로그램, 의상 체인지, 하늘을 나는 사람과 배 장면 등으로 화제를 모았던 전작의 스케일을 뛰어넘어, 쇼와 뮤지컬의 경계를 허무는 압도적인 무대 연출로 관객의 상상력을 자극하는 패밀리 콘텐츠로 거듭났다. 생동감 넘치는 퍼펫 오브제와 퍼펫티어의 섬세한 움직임은 아이부터 성인까지 모두를 사로잡을 전망이다.

전작인 뮤지컬 '사랑의 하츄핑'은 주요 예매사이트 아동가족 장르 예매율 1위를 기록했으며, 제10회 한국뮤지컬어워즈에서 아동가족뮤지컬상을 수상하는 등 작품성과 흥행성을 동시에 인정받은 바 있다. 이번 쇼뮤지컬 '프린세스 캐치! 티니핑' 역시 티켓 오픈과 동시에 예매 순위 1위에 오르며 높은 관심을 입증했다.

서울 공연은 1월 30일부터 3월 2일까지 진행되며, 이후 3월 7~8일 의정부 예술의전당 대극장, 14~15일 당진문예의전당 대공연장, 21~22일 대구 천마아트센터 그랜드홀, 28~29일 부산 백스코 오디토리움 등 전국 주요 도시 공연으로 이어질 예정이다. 티켓 예매는 NOL티켓(인터파크 티켓), 예스24, 네이버, 강동문화재단 등에서 할 수 있다.

SAMG엔터 관계자는 "'캐치! 티니핑'은 TV 애니메이션과 극장판, 테마 놀이공간에 이어 뮤지컬까지 다채롭게 확장하며 '패밀리 IP'로 자리매김하고 있다. 키즈 콘텐츠를 넘어 성인 팬덤까지 형성한 '캐치! 티니핑' 세계관이 이번 쇼뮤지컬을 통해 무대에서도 환상적인 판타지 경험을 선사할 것"이라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>