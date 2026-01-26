본문 바로가기
경제
하나은행, 메가존클라우드와 생산적 금융 협력 나선다

김혜민기자

입력2026.01.26 09:17

하나은행이 인공지능(AI)·클라우드 선도기업인 메가존클라우드와 공동 비즈니스 모델을 발굴하고, 직·간접 지분 투자도 추진한다.

이호성 하나은행장(오른쪽)이 지난 23일 이주완 메가존클라우드 이사회 의장과 생산적 금융 지원을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

이호성 하나은행장(오른쪽)이 지난 23일 이주완 메가존클라우드 이사회 의장과 생산적 금융 지원을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

하나은행은 메가존클라우드와 생산적 금융 지원을 위한 이 같은 내용의 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.


메가존클라우드는 전 세계 클라우드 시장 점유율 1위인 아마존웹서비스(AWS)의 국내 최초 파트너사이자, 엔비디아의 국내 총판사다. 하나은행은 메가존클라우드와 AI·클라우드·데이터사이언스 등 디지털 신기술을 금융과 접목한 융복합 비즈니스 모델을 공동 발굴해 나갈 계획이다.

특히 하나은행은 메가존클라우드를 대상으로 AI 데이터센터에 필요한 그래픽처리장치(GPU)와 신경망처리장치(NPU) 구입 용도 수출입 금융 지원과 직·간접 지분 투자도 추진한다.


이를 통해 메가존클라우드의 기술 경쟁력 강화는 물론, GPU·NPU 수급에 어려움을 겪고 있는 국내 빅테크·반도체 기업의 성장 촉진도 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


이호성 하나은행장은 "국내 AI·클라우드 선도 기업과의 협업을 통해 디지털 신기술과 금융이 결합된 혁신적 금융서비스를 선도해 나갈 것"이라며 "국가 AI 경쟁력 제고를 위한 생산적 금융 지원 확대로 '글로벌 AI 3강 도약' 가속화에 기여하겠다"고 밝혔다.

하나은행은 2030년까지 5년간 84조원 규모의 생산적 금융 및 16조원 규모의 포용금융 등 총 100조원을 투입하는 계획을 밝힌 바 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

