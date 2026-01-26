김경일 시장, 이동시장실 200회 달성 눈앞…“민생 현장 목소리 직접 듣는다”

파주시, ‘시민과 함께하는 시정 설명회’ 개최

26일부터 20개 읍면동 순회 이동시장실 운영

2026년 시정 기조 ‘민생온(On), 기본업(Up)’

경기 파주시는 2026년 병오년 새해를 맞아 오는 26일부터 2월 6일까지 '2026년 시정운영계획 설명회 및 이동시장실'을 개최한다.

파주시, '민생온(On, 溫), 기본업(Up)'. 파주시 제공

이번 설명회에서는 장단면을 시작으로 20개 읍면동을 순회하며 2026년 시정운영 방향과 주요 정책을 직접 설명하고, 이동시장실을 통해 주민들의 다양한 의견을 청취할 계획이다.

파주시는 2026년에도 시정의 중심은 변함없이 시민임을 분명히 하며, '민생온(On, 溫), 기본업(Up)'을 시정의 기조로 삼아 민생은 더욱 따뜻하게 챙기고, 시민이 누려야 할 기본 권리는 한층 더 높여 나간다는 방침이다.

김경일 파주시장은 ▲대한민국 기본사회 선도도시 건설 ▲100만 자족도시 신속 진입 ▲수도권 문화·생태휴양 거점도시(메카) 건설이라는 3대 시정목표를 중심으로, '시민중심 더 큰 파주'를 실현하기 위한 2026년 시정 운영계획을 시민들에게 설명할 예정이다.

시정운영계획 설명회에 이어 진행되는 이동시장실에서는 2026년 시정 운영 전반에 대한 주민 의견을 직접 듣고, 지역 현안 해결을 위한 다양한 논의를 이어가는 소통의 장이 마련된다.

한편, 2022년 9월부터 운영을 시작한 이동시장실은 2025년까지 총 187회 개최됐으며, 이번 순회를 통해 민선8기 공약사항인 '이동시장실 200회 개최' 목표를 달성하게 된다.

그동안 이동시장실에서는 5700여 명의 시민이 참여해 2200여 건의 의견을 제시했으며, 이 가운데 다수의 제안이 시정에 반영되는 성과를 거뒀다.

김경일 파주시장은 "시민을 직접 만나 현장의 목소리를 듣는 것이야말로 파주시 발전의 가장 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 구석구석 더 많은 현장을 찾아 시민 여러분의 말씀을 시정에 충실히 담아내겠다"고 밝혔다.

2026년 파주시 시정운영계획 설명회와 이동시장실은 ▲1월 26일 장단면, 적성면 ▲27일 파평면, 문산읍 ▲28일 법원읍 ▲29일 광탄면, 조리읍 ▲30일 탄현면, 월롱면, 파주읍에서 개최되며, ▲2월 2일 금촌1동 ▲3일 운정1동, 금촌2동, 금촌3동 ▲4일 운정3동 ▲5일 운정4동, 운정5동, 운정2동 ▲6일 운정6동, 교하동에서 개최된다.





파주=이종구 기자



