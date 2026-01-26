본문 바로가기
'만약에 우리', 주말 1위 지키며 200만 돌파…멜로 흥행 새 역사

이종길기자

입력2026.01.26 08:43

15일 연속 정상…'헤어질 결심' 넘어
한소희·전종서 신작 '프로젝트 Y'는 4위

영화 '만약에 우리' 스틸 컷

영화 '만약에 우리' 스틸 컷

구교환·문가영 주연의 '만약에 우리'가 주말 박스오피스 정상을 지키며 200만 관객 고지를 밟았다.


26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 이 영화는 지난 23부터 25일까지 사흘간 25만4300명을 동원했다. 박시후 주연의 '신의 악단(15만5282명)', 제임스 캐머런 감독의 '아바타: 불과 재(11만5640명)' 등을 따돌리고 15일 연속 박스오피스 선두를 달렸다.

누적 관객 수는 200만1034명이다. 박찬욱 감독의 '헤어질 결심(189만7784명)'을 제치고, 2019년 '가장 보통의 연애(292만4563명)' 뒤 가장 흥행한 한국 멜로 영화로 기록됐다.


한소희·전종서 주연의 신작 '프로젝트 Y'는 6만896명을 모으는 데 그쳤다. '신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환(5만9817명)'과 '주토피아 2(4만9763명)', '하트맨(3만3719명)', '천공의 성 라퓨타(2만4173명)', '시라트(1만3550명)', '731(1만2496명)' 등은 그 뒤를 차례로 이었다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
