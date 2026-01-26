ACE 원자력TOP10 ETF, 원자력 ETF 중 3개월 수익률 1위

한국투자신탁운용은 ACE 원자력TOP10 상장지수펀드(ETF)의 최근 3개월 수익률이 원자력 ETF 가운데 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 23일 기준 ACE 원자력TOP10 ETF의 최근 3개월 수익률은 42.30%로 집계됐다. 이는 '원자력' 키워드로 상장된 국내 ETF는 9개 중 가장 우수한 성과다. ACE 원자력TOP10 ETF는 최근 1년 및 3년 또한 164.88%와 391.10%의 수익률을 기록했다.

한국투자신탁운용은 2022년 6월 ACE 원자력TOP10 ETF를 상장했다. 상장 당시에는 국내 상장 원자력 관련주 25개에 투자하는 상품이었으나, 지난해 9월 운용전략을 10종목 편입으로 변경했다. 종목명도 'ACE 원자력테마딥서치'에서 ACE 원자력TOP10으로 바꿨다.

편입종목 상위권에는 ▲현대건설(24.39%) ▲두산에너빌리티(23.81%) ▲한국전력(14.78%) ▲HD현대일렉트릭(8.83%) ▲대우건설(7.17%) ▲비에이치아이(5.46%) 등이 이름을 올리고 있다. 국내 원자력 관련 종목 중에서도 시장을 이끄는 현대건설, 두산에너빌리티, 한국전력 등 핵심 종목 3개사에 약 60%로 집중 투자한 것이 특징이다.

ACE 원자력TOP10 ETF의 장점 중 하나는 낮은 보수다. 해당 ETF의 총보수는 0.30%로 국내 상장 원자력 ETF 중 가장 낮을 뿐만 아니라, 기타비용을 합산한 총보수비용비율(TER) 또한 0.35%로 가장 낮았다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "인공지능(AI) 시대에 전력 수요가 급증하며 원자력은 빼놓을 수 없는 키워드가 됐다"며 "기술력과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 한국 원자력 기업의 구조적 성장이 기대되는 상황"이라고 설명했다. 이어 "대표 기업 중심으로 집중 투자하는 동시에 최저 보수인 ACE 원자력TOP10 ETF를 주목할 만하다"고 강조했다.

ACE 원자력TOP10 ETF는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.





