중기부, 전 직원 대상 국정철학 특강…"정책 성패는 체감에 달려"

중소벤처기업부가 이재명 정부 출범 2년 차를 맞아 모든 임직원을 대상으로 '국민주권 정부 국정철학 확산특강'을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 특강은 이재명 정부의 국정 운영 핵심 기조인 '속도' '성과' '소통'에 대한 이해도를 높이고 국민이 체감할 수 있는 실질적인 정책 성과를 창출하기 위해 마련됐다.

강연자로는 국내 대표 사회학자이자 정책 전문가인 김호기 연세대 사회학과 명예교수가 나섰다. 김 교수는 국정기획위원회 기획분과위원, 국무총리 사회특별보좌관, 행정안전부 정책자문위원장 등을 역임하며 이재명 정부의 국정철학을 설계하고 정책 자문을 진행해왔다.

김 교수는 이재명 정부의 국정운영 방향을 공유하고, 변화하는 시대에 맞춘 정부의 역할과 과제를 제시했다. 김 교수는 "국정 목표의 성패는 정책의 명분이나 구호가 아니라, 국민이 일상에서 변화를 체감하느냐에 달려 있다"며 "체감되지 않는 정책은 성과로 평가될 수 없다"고 강조했다.

이어 정책 소통의 중요성을 강조하며 "국민이 이해하지 못하는 언어로 쓴 정책은 공허한 독백일 뿐"이라며 "공급자 중심의 시각을 버리고 철저히 수요자인 국민의 입장에서 소통해야 하며 책상이 아닌 현장에서 답을 찾고, 작은 목소리 하나도 놓치지 않는 '기민한 행정'을 구현해야 한다"고 했다.

중기부는 이번 특강을 통해 전 직원이 국정 철학을 이해하도록 독려하고, 이를 바탕으로 올해 주요 정책 과제들을 속도감 있게 추진해 나갈 계획이다.

중기부에서 주관하고 있는 4개 국정과제는 ▲제3 벤처 붐으로 여는 글로벌 벤처 4대 강국 ▲미래 신기술로 성장하고 글로벌로 도약하는 중소기업 ▲다시 일어서는 소상공인, 활기 도는 골목상권 ▲기술탈취는 근절하고, 상생의 기업환경 조성 등이다.





