사토시홀딩스, 스테이블코인 중심 온체인 인프라 준비…2분기 출시 예정

사토시홀딩스 사토시홀딩스 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 2,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,990 2026.01.26 개장전(20분지연) 관련기사 사토시홀딩스, CES 2026 참가…'K-양자보안 기술' 전세계가 주목사토시홀딩스, CES 2026서 '혁신상' 수상…글로벌 시장 공략 본격화사토시홀딩스, CES 2026서 사이버보안 부문 혁신상 수상 전 종목 시세 보기 close 가 올해 2분기 정식 출시를 목표로 스테이블코인을 중심으로 한 온체인 인프라 개발을 준비 중이라고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 스테이블코인을 디지털 자산 생태계 전반에서 활용 가능한 공통 기준 자산으로 설정하고, 다양한 온체인 서비스로 확장하는 데 초점을 맞추고 있다.

사토시홀딩스는 국내에서 스테이블코인을 직접 발행하고 스왑풀 테스트를 진행한 경험을 바탕으로, 이를 다양한 온체인 서비스에 구조적으로 활용할 수 있는 가능성에 주목하고 있다.

회사 관계자는 "스테이블코인은 단순한 보조 자산이 아니라, 온체인 서비스의 기본 단위로 작동할 수 있는 인프라 자산"이라고 설명했다.

이번에 준비 중인 스테이블코인 기반 온체인 인프라는 자산운용 서비스에서의 유동성 운용과 참여 구조를 단순화하고, 밈코인 생태계에서는 준비자산 역할을 통해 과도한 변동성을 완화하는 데 활용될 수 있다.

또한 예측시장처럼 고빈도 참여와 빠른 정산이 요구되는 서비스에서도, 스테이블코인을 중심으로 한 구조가 효율적인 운영 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

사토시홀딩스는 이러한 구조를 통해 대출, 예치, 보상 등 중개자 없이 운영되는 자산운용 서비스와 밈코인, 예측시장 등 서로 다른 온체인 서비스들이 하나의 스테이블코인 인프라 위에서 자연스럽게 연결되는 생태계를 구축한다는 계획이다.

사토시홀딩스 관계자는 "스테이블코인은 자산운용 서비스, 밈, 예측시장 등 다양한 온체인 서비스에서 공통으로 활용될 수 있는 핵심 자산"이라며 "2분기 출시를 시작으로 스테이블코인을 중심으로 한 온체인 생태계를 단계적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>