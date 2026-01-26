본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

사토시홀딩스, 스테이블코인 중심 온체인 인프라 준비…2분기 출시 예정

장효원기자

입력2026.01.26 08:22

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
사토시홀딩스, 스테이블코인 중심 온체인 인프라 준비…2분기 출시 예정
AD
원본보기 아이콘

사토시홀딩스 가 올해 2분기 정식 출시를 목표로 스테이블코인을 중심으로 한 온체인 인프라 개발을 준비 중이라고 26일 밝혔다.


이번 프로젝트는 스테이블코인을 디지털 자산 생태계 전반에서 활용 가능한 공통 기준 자산으로 설정하고, 다양한 온체인 서비스로 확장하는 데 초점을 맞추고 있다.

사토시홀딩스는 국내에서 스테이블코인을 직접 발행하고 스왑풀 테스트를 진행한 경험을 바탕으로, 이를 다양한 온체인 서비스에 구조적으로 활용할 수 있는 가능성에 주목하고 있다.


회사 관계자는 "스테이블코인은 단순한 보조 자산이 아니라, 온체인 서비스의 기본 단위로 작동할 수 있는 인프라 자산"이라고 설명했다.


이번에 준비 중인 스테이블코인 기반 온체인 인프라는 자산운용 서비스에서의 유동성 운용과 참여 구조를 단순화하고, 밈코인 생태계에서는 준비자산 역할을 통해 과도한 변동성을 완화하는 데 활용될 수 있다.

또한 예측시장처럼 고빈도 참여와 빠른 정산이 요구되는 서비스에서도, 스테이블코인을 중심으로 한 구조가 효율적인 운영 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.


사토시홀딩스는 이러한 구조를 통해 대출, 예치, 보상 등 중개자 없이 운영되는 자산운용 서비스와 밈코인, 예측시장 등 서로 다른 온체인 서비스들이 하나의 스테이블코인 인프라 위에서 자연스럽게 연결되는 생태계를 구축한다는 계획이다.


사토시홀딩스 관계자는 "스테이블코인은 자산운용 서비스, 밈, 예측시장 등 다양한 온체인 서비스에서 공통으로 활용될 수 있는 핵심 자산"이라며 "2분기 출시를 시작으로 스테이블코인을 중심으로 한 온체인 생태계를 단계적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

복통 호소하던 여아…위장 속에 머리카락이 한뭉쳐

'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기