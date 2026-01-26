TV부터 수출까지…홈앤쇼핑, 소상공인 판로 지원 확대

TV홈쇼핑 생방송 1회 편성

모바일 주제별 세분화 지원

홈앤쇼핑이 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 위해 올해 판로지원 사업을 대대적으로 확대한다.

홈앤쇼핑 중소기업·소상공인 판로 지원 통합공고.

26일 홈앤쇼핑은 중소기업·소상공인의 판로 확대를 위해 TV홈쇼핑은 물론 모바일과 수출까지 연계한 맞춤형 지원에 나선다고 밝혔다.

이번 사업을 통해 선정된 상품은 연내 홈앤쇼핑 TV홈쇼핑 방송 기회를 제공받는다. 방송 이후에는 단발성 판매에 그치지 않고, 스테디셀러 상품으로 육성해 지속적인 판로 확대를 추진한다는 계획이다.

국내 판로 지원 분야에서는 '일사천리' 사업이 시행된다. 2월부터 5월까지 지자체 및 유관기관 일정에 맞춰 TV홈쇼핑 생방송 1회(50분) 편성을 지원한다. 이를 통해 지역 우수 중소기업과 소상공인 상품을 발굴하고 안정적인 판매 기반을 마련한다는 취지다.

모바일 판로 지원은 연중 상시 운영된다. 중소기업·소상공인 전용 모바일 매장 입점을 지원하고, 주제별로 판매 영역을 세분화해 상품 노출 기회를 넓힌다. TV 중심이었던 기존 판로 지원을 모바일까지 확장한 것이 특징이다.

해외 진출을 원하는 소상공인을 위한 수출 지원도 강화된다. 해외 시장 진출을 위한 수출 토탈 서비스와 상품 직매입 수출, K-뷰티·K-푸드 등 K-우수상품 수출 지원이 연중 상시로 제공된다. 국내외 박람회와 각종 행사 참가 기회도 함께 지원한다.

소상공인의 역량 강화를 위한 교육 프로그램도 병행된다. '일사천리 아카데미'를 통해 TV홈쇼핑 방송 운영에 필요한 실무 중심의 컨설팅과 교육을 제공해 상품 기획과 판매 경쟁력을 높인다는 계획이다.

이와 함께 전국 주요 전통시장과 소상공인을 대상으로 한 '전통시장 소상공인 살리기 프로그램'도 이어간다. 홈쇼핑과 모바일 판매 채널을 연계해 판로를 지원하고, 브랜드 인지도 제고를 위해 숏폼 형태의 홍보 영상 콘텐츠 제작도 지원한다.

사업별 세부 내용은 홈앤쇼핑 공식 누리집에서 '중소기업·소상공인 입점 지원 안내' 탭에 들어가면 확인할 수 있다.

김재진 홈앤쇼핑 경영부문장은 "이번 통합 판로지원 사업은 소상공인이 실질적으로 매출 성과를 창출하고 지속 성장할 수 있도록 돕는데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 소상공인의 든든한 동반자로서 판로 확대와 경쟁력 강화를 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





이서희 기자



