서울시향, 필리프 조르당과 첫 호흡 '브루크너 교향곡 9번'

서울시립교향악단이 오는 29~30일 롯데콘서트홀과 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 올해 첫 정기공연에서 안톤 브루크너의 교향곡 9번을 연주한다.

2027~2028시즌부터 프랑스 국립 오케스트라를 이끌 필리프 조르당(52)이 처음으로 서울시향 지휘봉을 잡는다. 조르당은 2009년부터 2021년까지 파리 국립 오페라의 음악감독으로 재임하며 '로엔 그린', '돈 조반니' 등의 작품을 지휘했다. 또 2014년부터 2020년까지 빈 심포니 오케스트라의 상임지휘자, 2020년부터 지난해까지 빈 국립 오페라극장 음악감독을 역임했다.

첫 곡으로 리하르트 슈트라우스 만년의 걸작 '명타모르포젠'이 연주된다. 슈트라우스가 제2차 세계대전 말기 폐허가 된 고향과 독일 문화예술계의 붕괴를 마주하며 느낀 상실감과 비극적 소회를 담아낸 곡으로 목관, 금관, 타악기 없이 현악 연주자 23명 만으로 편성된다.

메타모르포젠은 전쟁이 남긴 절망과 상실, 찬란했던 시절과의 작별, 불확실한 미래를 향한 잔상이 느리고 침잠한 흐름 속에서 서서히 드러나는 작품이다. 절제된 선율과 응축된 어법이 내면의 긴장을 또렷이 부각시키며, 서로 다른 선율들이 끊임없이 변형되고 확장되는 과정 속에서 역사의 상흔과 인간의 감정을 치밀하게 그려낸다.

공연의 대미를 장식할 브루크너 교향곡 9번은 그의 마지막 교향곡이다. 브루크너는 1887년 무렵부터 생의 마지막까지 이 작품에 오랜 시간 공을 들였으나 끝내 마지막 악장을 완결하지 못한 채 세상을 떠났다. 인간의 고통과 구원, 삶과 죽음의 문제를 우주적 스케일의 음악으로 풀어낸 곡으로 브루크너가 남긴 세 악장만으로도 압도적인 규모와 깊이를 느낄 수 있다. 브루크너 특유의 장대한 공간감과 울림이 돋보이는 곡이다. 특히 3악장에서는 바그너 튜바의 낮고 따뜻한 색채로 코랄처럼 번지는 대목이 두드러지며, 절제된 클라이맥스를 지나 정결한 고요로 가라앉는 과정이 깊은 여운을 준다. 이번 공연에서는 레오폴트 노바크 판본이 연주된다.





