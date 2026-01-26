본문 바로가기
광주 표준지공시지가 평균 1.70% 상승…남구 2.28% 최고

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.26 12:47

시계아이콘00분 32초 소요
2월 23일까지 열람·이의신청

광주광역시는 개별공시지가 산정과 토지 보상 평가의 기준이 되는 2026년 1월 1일 기준 표준지공시지가를 공시했다. 올해 광주지역 표준지공시지가는 전년보다 1.7% 상승했다.

26일 광주시에 따르면 올해 표준지공시지가는 전년보다 1.70% 상승했다. 이는 지난해 상승률(1.47%)보다는 다소 높지만, 전국 평균 상승률(3.36%)에는 미치지 못하는 수준이다.


자치구별로는 남구가 2.28%로 가장 높은 상승률을 보였고, 이어 광산구 1.89%, 서구 1.55%, 북구 1.54%, 동구 1.32% 순으로 나타났다.

표준지 가운데 가장 비싼 땅은 동구 충장로2가 15-1번지로, ㎡당 가격은 1,105만원으로 조사됐다. 반면 가장 낮은 곳은 광산구 등임동에 위치한 임야로, ㎡당 1,010원이었다.


표준지공시지가는 국토교통부와 부동산공시가격알리미 누리집, 또는 각 자치구 민원실에서 다음 달 23일까지 열람할 수 있다. 같은 기간 해당 자치구 민원실이나 국토교통부 부동산평가과를 통해 이의신청도 가능하다.


이의신청이 접수된 토지는 외부점검단의 심층 심사와 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 재검토되며, 조정이 필요한 표준지는 3월 13일 최종 공시된다.

설향자 광주시 토지정보과장은 "표준지공시지가와 개별공시지가를 공정하고 정확하게 산정해 국세와 지방세, 각종 부담금 부과의 기준으로 신뢰성 있게 활용될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

