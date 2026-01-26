"회장님 왜 여기 계세요?"…이재용도 줄 서서 혼밥한 라멘집 정체

일본 교토 유명 라멘집서 '혼밥' 포착

"회장님이 웨이팅?" "얼마나 맛있길래" 화제

일본 교토의 한 라멘집에서 이재용 삼성전자 회장으로 추정되는 남성이 혼자 식사를 하는 모습이 포착된 영상이 최근 온라인상에서 화제를 모으고 있다. 소규모 식당에서 별다른 수행원 없이 홀로 식사를 즐기는 모습이 공개되자, 누리꾼들은 "의외로 소탈하다" "인간적이다"는 반응을 보이고 있다.

지난해 4월 초쯤 일본 교토의 한 아담한 라멘집에서 이재용 삼성전자 회장으로 추정되는 남성이 혼자 식사를 하고 있는 모습이 포착된 사실이 뒤늦게 알려지며 온라인상에서 화제다. 유튜브 채널 ‘포그민’ AD 원본보기 아이콘

26일 여러 온라인 커뮤니티에는 여행 유튜버 '포그민'이 지난해 9월 올린 교토 여행 영상이 뒤늦게 주목받고 있다. 영상에서 유튜버는 교토역 인근에 있는 아담한 라멘집을 방문했다.

이곳은 조개 육수를 베이스로 한 라멘과 조개밥으로 유명한 소규모 식당으로, 현지인과 관광객 모두에게 인기가 높아 항상 대기 줄이 긴 곳이다. 유튜버는 "늘 줄이 서 있어서 궁금했던 집"이라며 해당 식당을 소개했다.

"회장님이 왜 여기에?"…카운터석에 앉은 익숙한 얼굴

라멘을 먹던 중, 유튜버는 뒤편 카운터석에 앉아 있던 한 남성을 보고 놀란 반응을 보였다. 일행의 말을 듣고 뒤를 돌아본 뒤 "왜 여기 계시지?"라며 당황한 듯한 표정을 지은 장면이 영상에 그대로 담겼다.

유튜버는 "일본에 일정이 있으셨는지 혼자 조용히 라멘을 드시고 계셨다"며 "인사하고 싶었지만 방해가 될 것 같아 그러지 않았다. 같은 시간, 교토의 작은 라멘집에서 만난 게 웬만한 연예인보다 더 신기했다"고 말했다. 그러면서 "혼밥하러 오실 정도면 회장님도 인정한 맛집 아니겠느냐"고 덧붙였다.

영상이 확산하면서 온라인상에서는 해당 인물이 이재용 회장일 가능성에 무게가 실리고 있다. 누리꾼들은 안경을 벗은 얼굴선과 희끗희끗한 머리, 정장 셔츠에 경량 패딩 조끼를 걸친 차림 등이 평소 이 회장의 모습과 유사하다고 보고 있다. 특히 영상 촬영 시기가 벚꽃이 피는 3월 말~4월 초로 추정되는 가운데, 이 회장이 지난해 4월 초 7박 8일 일정으로 일본 출장을 다녀왔다는 점도 이런 추측에 힘을 싣고 있다.

이재용 삼성전자 회장이 혼자 와서 식사를 했다는 추측이 나온 일본 교토의 한 라멘집 가격표. 라멘 한 그릇이 950~1200엔(약 9000~1만1000원)에 판매되고 있다. 유튜브 채널 ‘포그민’ 원본보기 아이콘

메뉴판에도 관심 폭발

해당 가게 메뉴판 사진도 관심을 끌고 있다. 메뉴판에 따르면 대표 메뉴인 조개 육수 라멘은 950~1200엔(약 9000~1만1000원) 선으로 저렴하다. 조개를 곁들인 밥 메뉴와 기본 밥도 150~200엔 수준으로 부담이 적다. 이를 본 누리꾼들은 "회장님도 만원짜리 라멘 먹는구나" "이재용도 만원짜리 먹는데 내가 뭐라고" "소탈하고 인간적" "엄청 친근하네" 등의 반응을 보였다.

이외에도 "재벌 회장도 웨이팅하는구나" "이제 저 집은 웨이팅 지옥이겠네" "이건희 회장과 진짜 똑같다" "안경 벗으니까 더 판박이네" "이재용 기운 받으러 간다" "한국인 교토 여행 필수 코스 되겠다" 등의 반응이 이어졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



