삼척시, 어린대문어 3만 마리 방류…종자생산 연구 박차

이종구기자

입력2026.01.26 08:06

강원도 삼척시는 대문어 자원 회복의 일환으로 지난 16일부터 노곡어촌계를 시작으로 어촌계 3개소에 각각 1만 마리씩, 총 3만 마리의 어린 대문어를 무상 방류했다.

삼척시는 대문어 자원 회복의 일환으로 지난16일부터 노곡어촌계를 시작으로 어촌계 3개소에 각각 1만 마리씩, 총 3만 마리의 어린 대문어를 무상 방류하고 있다. 삼척시 제공

삼척시는 대문어 자원 회복의 일환으로 지난16일부터 노곡어촌계를 시작으로 어촌계 3개소에 각각 1만 마리씩, 총 3만 마리의 어린 대문어를 무상 방류하고 있다. 삼척시 제공

삼척시는 이번 방류를 포함해 2021년부터 현재까지 총 15만 마리의 어린 대문어를 어촌계 마을 해역에 방류했으며, 특히 지난해 12월 장호1리 방류 시 한국수산자원공단 동해본부와 협업해 수중드론을 활용한 수중 방류를 성공적으로 진행해 그 의미를 더했다.


이번에 방류한 어린 대문어는 2025년 4월 성숙한 어미를 확보한 후 약 7개월간 집중관리해 부화에 성공한 개체로, 크기는 약 0.8cm이다.

대문어는 강원 연안 해역에서 매우 중요한 경제적 가치를 지닌 고부가가치 품종으로, 어업인과 소비자 모두에게 사랑받는 어종이다. 그러나 최근 자원량 감소로 인해 자원 회복이 절실한 상황이며, 이에 따라 대문어 종자 대량 생산 기술 개발이 필수적으로 요구되고 있다.


박재호 삼척시수산자원센터 소장은 "어린 대문어 초기 적정 먹이 개발과 최적 사육 환경을 규명하는 연구에 박차를 가해 방류량을 확대하고 자원량을 증대시켜 어업인 소득 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
