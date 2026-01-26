본문 바로가기
인사

[인사]문화체육관광부

박병희기자

입력2026.01.26 08:05

◆국장급

▲기획조정실 정책기획관 이준호

▲국민소통실 소통지원관 권수진





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

