초경량·내구성 둘다 잡았다… LG전자, '2026년형 LG 그램' 출시

'에어로미늄'·'엑사원' 적용

출시 기념 고객 이벤트 진행

LG전자가 '2026년형 LG 그램'을 출시하고 다양한 혜택을 제공하는 고객 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

LG전자 플래그십 D5 매장 방문객들이 '2026년형 LG 그램'을 체험하고 있다.

2026년형 LG 그램은 항공·우주 산업에서 활용되는 신규 소재 '에어로미늄'을 적용해 내구성을 높이면서도 초경량 노트북만의 휴대성을 지켜냈다. 또, LG AI연구원이 자체 개발한 거대언어모델(LLM) '엑사원(EXAONE) 3.5'을 탑재해 강력한 온디바이스 인공지능(AI) 기능을 활용할 수 있다. ▲LG 그램 프로 AI(17/16형) ▲LG 그램 프로 360 AI(16형) ▲LG 그램 AI(15/14형) ▲LG 그램북 AI(16/15형) 등 7종이 순차 출시 중이다.

대표 모델인 16인치 LG 그램 프로 AI(16Z95U-GS5WK) 모델은 최대 혜택가 기준으로 208만 3200원이다. 구독을 이용하면 5년 구독 시 월 4만 5500원에 이용 가능하다.

LG전자는 2026년 LG 그램 출시에 맞춰 다양한 이벤트를 진행 중이다. 이날 오후 8시부터는 온라인브랜드샵 LGE.COM에서 IT 유튜버 MR과 함께 2026년 LG 그램을 소개하는 라이브 방송을 진행한다.

방송을 시청하는 고객들 중 추첨을 통해 ▲전용 할인 쿠폰 ▲LG 울트라탭 ▲LG 그램 노르디스크 노트북 파우치 ▲GS25 상품권을 증정한다. 특히 방송 중 신제품을 구매하는 고객에게는 최대 17% 할인 혜택 제공한다. 이와 함께 ▲MS365 오피스 이용권 ▲무소음 마우스 ▲기프트 쿠폰팩 ▲어도비 크리에이티브 2개월 구독권도 함께 제공한다.

다음 달 28일까지는 2026년 LG 그램 출시를 기념해 LGE.COM에서 '에어로미늄' 소재를 적용한 그램을 구매한 고객 중 4명을 추첨해 대한항공 기프트카드 100만원권을 선물한다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



