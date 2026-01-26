강원도, 설 명절 대비 축산물이력제 합동점검 2월 13일까지 실시

식육포장처리업·판매업 등 192개소 대상

설 명절을 앞두고 축산물 소비가 급증하는 가운데 강원특별자치도가 축산물 이력관리와 원산지 표시 위반 행위 근절을 위한 합동 점검에 나선다.

축산물 이력제는 원산지 허위 표시 등 위반 행위를 사전에 차단하기 위해 축산물의 생산부터 도축, 포장, 판매까지 전 과정을 기록·관리해 유통 투명성을 확보하기 위한 제도다.

강원특별자치도는 시군과 농산물품질관리원 각 지소와 함께 과거 축산물 이력제 위반 이력이 있는 업체를 비롯해, 축산물품질평가원 모니터링 과정에서 DNA 동일성 검사 결과가 불일치한 업체, 온라인 쇼핑몰을 통한 판매 과정에서 원산지·이력 표시가 의심되는 업체를 중심으로 점검을 추진한다.

합동 점검은 이력관리 이행 여부와 함께 축산물 등급·원산지 표시, 표시 사항의 허위·누락 여부 등을 중점적으로 확인하며, 위반 사항이 적발될 경우 관련 법령에 따라 과태료 부과 등 조치를 취할 계획이다.

강원특별자치도 농정국 관계자는 "명절 성수기는 유통이 집중되는 시기인 만큼 선제적인 점검이 중요하다"며 "소비자가 안심하고 축산물을 구매할 수 있도록 축산물 취급 업체에서도 이력제 이행 사항을 철저히 준수해 주길 바란다"고 당부했다.





