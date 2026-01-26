강남구·서울성모병원, 말기 암 환자에 '가정형 호스피스' 지원 협력

자치구-상급병원 연계 모델 구축

서울 강남구(구청장 조성명)가 가톨릭대학교 서울성모병원과 손잡고 말기 암 환자에게 가정형 호스피스를 지원한다.

강남구는 지난 23일 구청에서 서울성모병원과 '강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업' 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 자치구와 상급종합병원이 연계해 가정형 호스피스를 지원하는 체계를 공식화한 첫 사례다.

조성명 강남구청장(왼쪽)과 이지열 가톨릭대학교 서울성모병원장이 '강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업' 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 강남구 제공.

고령화와 1인 가구 증가로 퇴원 후 돌봄 공백이 커지는 상황에서, 말기 환자가 익숙한 생활공간에서 존엄하게 생애 말기를 보낼 수 있도록 지원하는 것이 목표다.

서울성모병원은 호스피스 전문의·전문간호사·의료사회복지사로 구성된 팀을 운영해 방문 진료·간호, 통증 조절, 약물 관리, 사망진단 등 의료서비스를 제공한다. 강남구는 재가돌봄, 주거환경 개선, 보조기구 지원, 가족 상담, 장례 연계 등 비의료 영역을 담당하며 동주민센터·보건소·복지관 등 지역 자원을 연계한다.

사업은 연간 수십 명 규모로 시작해 운영 성과를 바탕으로 단계적으로 확대하며, 대상도 향후 말기 환자 전반으로 넓혀갈 방침이다. 양 기관은 협의체를 구성해 정기 사례회의와 평가를 진행한다.

이지열 서울성모병원장은 "말기 환자에게 필요한 것은 치료의 연장이 아니라 고통의 완화와 의미 있는 마무리"라며 "가정형 호스피스와 통합돌봄이 유기적으로 연결되는 사례를 만들겠다"고 말했다.

조성명 강남구청장은 "병원과 가정, 지역사회가 하나의 돌봄 체계로 움직이도록 하는 것이 목표"라며 "병원에서 집으로 이어지는 돌봄 모델을 구축해 확산시키겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



