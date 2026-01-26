본문 바로가기
[날씨]아침 최저 -15도 한파…건조하고 강한 바람

장희준기자

입력2026.01.26 07:36

월요일인 26일에도 최저 기온이 -15도까지 떨어지는 강추위가 이어지겠다. 아침 최저기온은 -15~-2도, 낮 최고기온은 -3~8도로 예보됐다. 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 수도권, 충북, 경북 내륙 등지에 한파특보가 발효된 가운데 바람이 강해 체감온도는 더욱 낮겠다.


당분간 중부지방은 아침 기온이 -10도 안팎까지 떨어져 면역력이 약한 노약자와 어린이는 야외활동을 자제하고 건강 관리에 유의해야겠다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 가운데 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다.

아울러 강원 산지, 전남 해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하고 바람이 강해 화재 예방에 각별히 신경 써야겠다. 전국적으로 순간풍속이 시속 55㎞까지 올라갈 것으로 예보됐다.


전국이 대체로 흐리겠다. 충남 서해안과 제주도엔 오후부터 비나 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 이 밖에도 인천과 경기 남서부, 충남권 내륙에도 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 수도권 서해5도와 충남 서해안에 1㎝ 안팎 또는 1㎝ 미만, 제주도 산지에 1∼5㎝다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

