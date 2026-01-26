본문 바로가기
수원시 산불 대응체계 '사람 중심'으로 전환한다

이영규기자

입력2026.01.26 07:35

경기 수원시가 사람 중심 산불 대응 체계를 구축한다.


수원시는 '산림을 넘어 사람으로, 골든타임 30분의 약속'을 비전으로 ▲상황 중심의 선제 대응 ▲첨단기술 기반의 과학적 대응 ▲현장 중심의 총력진화 대응 ▲원인별 맞춤형 예방 및 홍보 등 4대 추진 전략과 8개 실행 과제를 마련했다고 26일 밝혔다.

수원시는 '산림 중심'이었던 산불 대응 방향을 '시민 생명·거주지 보호'로 전환한다. 과학적 데이터를 활용해 주민 대피 체계를 강화하고, 도심 지리 여건을 반영해 위험구역을 설정하는 '수원형 주민 대피 체계'를 구축한다.


수원형 산불재난 주민대피 5단계(지리적 기준)는 1단계 상황 주시(연기 자동 감지), 2단계 예비 방어선(주거지 방면 이동 시작), 3단계 안전 마지노선(마을 경계), 4단계 최후 방어선(주택가 100m), 5단계 안전 확보(지정 대피소 입소)로 이뤄진다.


수원시가 산불 대응을 사람 중심으로 전환한다. 수원시 제공

수원시가 산불 대응을 사람 중심으로 전환한다. 수원시 제공

수원시는 앞서 지난 20일부터 공원녹지사업소와 4개 구청 등 5곳에서 산불방지대책본부를 운영하고 있다. 근무 인원은 산림재난대응단(산불 감시원) 79명 등 총 192명이다. 대책 본부는 오는 5월15일까지 운영한다.

산불 대응 헬기는 6월14일까지 운영한다. 헬기는 산불방지 ICT(정보통신기술) 플랫폼 등 첨단 장비와 연계해 산불이 발생하면 초동 진화를 하고, 산불 확산을 예방하는 역할을 한다.


수원시 관계자는 "산불 위협으로부터 시민의 생명과 산림 자원을 보호하기 위해 첨단 기술 기반의 대응 체계를 구축했다"며 "산불 확산 예측 시스템을 활용해 30분 골든타임을 확보하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
