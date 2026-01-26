본문 바로가기
경기도, 자원봉사 단체에 최대 600만원 지원…2월9일까지 공모

이영규기자

입력2026.01.26 07:28

경기도와 경기도자원봉사센터가 자원봉사 참여문화 확산을 위해 오는 2월9일까지 '자원봉사 단체공모 1차 지원사업' 참여단체를 모집한다.


지원 대상은 경기도 시군 자원봉사센터에 등록된 10인 이상 99인 이하 규모의 자원봉사 단체다. 공모에 선정된 단체에는 자원봉사 프로그램 운영을 위해 단체당 최대 600만원의 사업비를 지원한다.

공모 분야는 ▲누구나 돌봄 ▲기후 행동 ▲사회 안전 ▲사회통합 ▲자유주제 등 5개 분야로, 선정 시 3월부터 9월까지 총 7개월간 프로그램을 운영할 수 있다.


경기도의 자원봉사 단체공모 지원사업 안내 포스터

경기도의 자원봉사 단체공모 지원사업 안내 포스터

신청은 이달 26일부터며 전자우편을 통해 서류를 제출하면 된다. 공모 세부 내용과 신청 방법은 경기도자원봉사센터 누리집(ggvc.or.kr)에서 확인할 수 있다.


윤봉남 경기도자원봉사센터 이사장은 "현장의 자원봉사 활동이 지역사회 문제 해결로 이어질 수 있도록 다양한 단체의 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 경기도는 다양한 자원봉사 단체의 참여를 확대하기 위해 사업명을 기존 '도민이 전하는 자원봉사 지원사업'에서 보다 이해하기 쉬운 '자원봉사 단체공모 지원사업'으로 변경하고 공모를 진행한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr















 

