성남시, '야탑밸리 도시첨단산업단지' 조성 추진

경기 성남시가 오랫동안 활용 방안에 대해 논의가 이어져 왔던 야탑밸리에 대해 새로운 청사진을 제시했다.

야탑밸리. 성남시 제공

야탑밸리는 그동안 연구시설 유치 및 테스트베드 센터 조성 등 다양한 방안이 검토돼 왔으나, 최근 검토했던 야탑밸리 부지 일부의 테스트베드센터 계획은 야탑밸리와 인접한 기존 한국전자기술연구원(KETI) 인력 재배치 중심의 운영으로 실제 늘어나는 상주 인력 유입이 10명 이내로 제한적이고, 온라인 중심 운영방식으로 지역 내 유동인구 증가로 이어지기에는 한계가 있을 것으로 예상되어왔다.

이에 성남시는 야탑밸리 부지 약 2만8000㎡를 전체를 대상으로 공업지역 대체지정 제도를 활용하여 상주인력 1000여명, 유동인구 7천여명 규모의 도시첨단산업단지로 조성 추진한다는 구상이다.

현재 국토교통부는 과밀억제권역 내 공업지역 대체 지정을 위한 새로운 운영지침을 마련 중이며, 성남시는 제도 도입 초기 단계부터 선제적으로 수요조사에 참여 의사를 지난 1월 12일 경기도에 제출한 상태다.

성남시는 산업단지 조성에 최적의 도시 여건을 갖추고 있는 만큼, 야탑밸리를 공업지역 대체 지정을 통한 도시첨단산업단지 조성 대상지로 적합한 것으로 보고 추진에 나섰다.

성남시에는 현재 제2판교테크노밸리가 유일한 도시첨단산업단지로, 지난 2015년 옛 제1공단 부지 등을 활용한 공업지역 대체 지정으로 조성된 바 있다.

향후 야탑밸리는 도시첨단산업단지로 지정될 경우 판교·하이테크밸리·위례지구-오리제4테크노밸리를 잇는 다이아몬드형 산업벨트 완성의 핵심축으로 산업 기능 연계 강화와 함께 교통 수요 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

성남시는 지역 주민과 함께 야탑밸리 도시첨단산업단지 조성 추진을 위해 관계 기관과의 협의 및 행정적 지원을 적극 추진해 나갈 방침이다.





성남=이종구 기자



