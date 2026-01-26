본문 바로가기
경기도동물위생시험소, 설 앞두고 축산물 위생·안전관리 강화

이영규기자

입력2026.01.26 07:21

경기도가 설을 앞두고 축산물 위생 및 안전관리를 강화한다.


경기도동물위생시험소는 설 성수기 축산물 소비 급증에 대비해 도내 도축장과 관련 업체를 대상으로 오는 2월8일까지 '축산물 위생·안전 관리 강화 계획'을 추진한다고 26일 밝혔다.

축산물 안전 관리 계획은 설 명절을 앞두고 도축 물량이 일시적으로 몰리는 시기에 발생할 수 있는 위생 사각지대를 해소하고, 도민들에게 안전한 축산물을 공급하기 위해 마련됐다.


도 동물위생시험소는 기간 내 도내 주요 도축장 6곳을 대상으로 식육 내 잔류물질과 미생물 검사를 대폭 강화한다. 소 항생제 잔류물질 검사는 평시 월 1670건에서 2170건으로 30% 확대한다. 소·돼지의 일반세균 및 대장균 등 미생물 검사 또한 평시 월 480건에서 672건으로 40% 늘린다.


경기도동물위생시험소가 축산물의 잔류물질검사를 하고 있다. 경기도 제공

검사와 더불어 도축장 내 위생 관리도 점검한다. 도축장뿐만 아니라 부산물처리업체 등 현장을 출입하는 업체 전반에 대해 실태 점검을 병행하며, 위반 사항이 발견될 경우 확인서 징구 및 증거자료 확보 등 엄격한 행정조치를 취할 예정이다.

검사 결과는 항목별 성적서로 관리되며, 도축장별 점검 결과와 함께 최종 보고되어 향후 위생 관리 정책에 반영된다.


남영희 도 동물위생시험소장은 "설 명절은 축산물 소비가 가장 집중되는 시기인 만큼 생산 단계에서의 철저한 검사가 무엇보다 중요하다"며 "강화된 위생 점검과 정밀 검사를 통해 도민들이 안심하고 우리 축산물을 구매할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
