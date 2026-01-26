본문 바로가기
사회
용산구, 취약계층 위해 673억 복지예산 투입

김민진기자

입력2026.01.26 07:14

기초생활수급자 9056명 등 지원

서울 용산구(구청장 박희영)는 올해 저소득 취약계층의 생활 안정을 위해 국민기초생활보장사업을 중심으로 약 673억원의 예산을 투입한다고 26일 밝혔다.

용산구청 전경. 용산구 제공.

올해 기준 중위소득이 4인 가구 기준 전년 대비 6.51% 인상됨에 따라 생계·의료·주거·교육급여 등 기초생활보장 급여 수준도 함께 상향 조정된다. 구는 이를 통해 기초생활수급자 9056명을 포함한 관내 저소득 취약계층의 생활 안정을 지원하고 복지 사각지대 해소에 나선다.


특히 의료급여 부양비 부과 폐지 등 제도 개선이 본격 시행되면서 의료급여 수급자의 부담이 완화되고 더 많은 구민이 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

구는 지역 특성과 주민의 생활 여건을 반영한 자체 복지사업도 함께 추진한다. '온용산 이사비 지원 사업'을 통해 재개발·재건축 등으로 전입이 잦은 기초생활수급자의 이사비를 지원해 경제적 부담을 줄이고, 설·추석 등 명절 기간에는 명절 위문금을 지급한다.


또 '용산구 생활보장위원회'를 운영해 법정 기준을 초과한 가구의 급여 지원 여부를 심의·의결하고, 제도권 밖 위기가구에 대한 선제적 보호를 강화한다. 국민건강보험료 부담으로 어려움을 겪는 65세 이상 어르신, 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 한 건강보험료 지원 사업도 지속 추진한다.


박희영 용산구청장은 "올해에도 저소득 취약계층의 생활 안정을 최우선 과제로 삼아 복지 지원에 만전을 기하겠다"며 "구민들이 다양한 복지사업을 보다 쉽게 알고 이용할 수 있도록 적극적인 홍보를 통해 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

