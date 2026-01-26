美, 네타냐후와 가자 평화 2단계 논의…이스라엘은 드론 공격

가자서 팔레스타인 3명 사망

스티브 위트코프 미국 대통령 특사는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 가자지구 평화 계획 논의에 대해 "긍정적이고 건설적이었다"고 평가했다.

25일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 위트코프 특사는 이날 SNS에 "역내 모든 중대한 사안에 대한 지속적인 협력 중요성에 의견을 같이했다"고 밝혔다. 이어 "미국과 이스라엘은 긴밀한 공조와 공감대에 기반한 강력하고 오랜 관계를 유지하고 있다"고 강조했다.

이번 회의에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화 구상 20개 항과 평화 계획 2단계를 논의했다. 트럼프 대통령은 평화구상 2단계의 중요 절차 중 하나로 자신이 직접 의장을 맡은 가자지구 평화위원회를 설립했다.

이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스는 2년 동안 가자 전쟁을 벌여왔으나, 작년 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전에 합의했다. 하지만 최근 요르단강 서안에서 팔레스타인 주민을 겨눈 유대인 정착민의 폭력, 이스라엘인을 노린 아랍인의 테러 등이 빈발하며 갈등이 다시 고조된 상황이다.

이런 가운데 이스라엘은 이날 가자지구에 사격과 드론 공격을 단행했다. 이에 팔레스타인 3명이 사망하고 4명이 다쳤다고 팔레스타인 보건 당국이 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>