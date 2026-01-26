본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'꿈의 오천피' 돌파에 1월 소비심리도 '쑥' [3분 브리프]

입력2026.01.26 08:00

시계아이콘00분 41초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①수출·증시 호조에 1월 소비심리 소폭 상승
②韓경제 작년 4분기 역성장…건설 침체가 원인
③문체부, 콘텐츠 정책펀드 7300억원 규모 조성…'K-컬처 300조' 가속

MARKET INDEX : Year to date
'꿈의 오천피' 돌파에 1월 소비심리도 '쑥' [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 올해 첫 FOMC 촉각

○차기 연준 의장 후보에 관심

○빅테크 실적에도 시선 집중

Top3 NEWS
■ "코스피 5000" 달려가자 소비 심리도 '쑥'… 한 달 만에 반등
○1월 소비자심리지수 110.8…1.0P↑
○국내 증시 호조세+정부 경제성장전략 기대
○'8개월 선행' 주택가격전망CSI, 4년3개월來 최고치
■ GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’
○건설투자 부진에 성장률 1.4%P 증발
○폐업 건설사, 2년 연속 역대 최다 경신
○재개발·재건축 쏠림…공공은 27% ↓
■ "K컬처 300조 승부수"…역대 최대 7300억 펀드, IP·수출에 '올인’
○전년比 22% 증액…"하청 기지 탈피하고 'IP 주권' 확보"
○고사 위기 영화계에 '정부 출자 60%' 긴급 수혈
○"손실은 정부가, 수익은 민간이"…투자 한파 녹일 파격 인센티브
그래픽 뉴스 : 압구정4·5구역 시공사 선정 돌입…국평 100억 시대 열린다
'꿈의 오천피' 돌파에 1월 소비심리도 '쑥' [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○압구정동, 2년 전보다 평균 매매가 30% 올라

○재건축 완료 때는 평당 매매가 3억도 가능

○반포·대치서도 압구정 입성 노려…"승수효과 견고"

the Chart : "서울 전세 구하기 어려워진다"…아파트 갱신 비중 50% 육박
'꿈의 오천피' 돌파에 1월 소비심리도 '쑥' [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○지난달 아파트 전세 갱신 비중 49%

○전월 대비 5.3%P 상승

○전세 품귀 우려에 계약 연장 움직임

오늘 핵심 일정

국내


해외

14:00 일본 선행지수(MoM) (11월)

18:00 독일 기대평가지수(1월)

22:30 미국 근원 내구재 수주(MoM) (11월)

23:00 프랑스 1년물 BTF 국채 입찰

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -8℃(3) ｜최고기온 : -2℃(1℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 30%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
'꿈의 오천피' 돌파에 1월 소비심리도 '쑥' [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기