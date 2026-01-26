오픈 첫 주 예약 1000건…CJ푸드빌 '올리페페' 흥행몰이

일평균 예약 100건 유지

디너 평균 대기 수 30팀 이상

'더플레이스'와 차별화한 이탈리안 전략 실험

CJ푸드빌이 선보인 이탈리안 레스토랑 '올리페페(Oli Pepe)'가 오픈 40여 일 만에 광화문 상권에서 빠르게 수요를 확보하고 있다. 기존 이탈리안 브랜드와 차별화한 콘셉트 전략이 초기 성과로 이어졌다는 평가다.

26일 CJ푸드빌에 따르면 올리페페는 지난해 12월11일 오픈 이후 예약과 대기 수요가 빠르게 증가했다. 오픈 첫 주 캐치테이블 예약 건수는 약 1000건에 달했고, 현재도 일평균 예약은 100건 수준을 유지하고 있다. 점심·저녁 주요 시간대는 대부분 예약이 마감된 상태다.

특히, 연말 특수 이후에도 수요가 이어진 점이 특징이다. 광화문 상권 특성상 연말 이후 수요 둔화가 일반적이지만, 올리페페의 1월 일평균 예약 건수는 12월 대비 약 22% 증가했다. 1월 말까지 런치 예약 역시 연일 마감됐다. 현장 대기 수요도 꾸준하다. 디너 시간대 평균 대기 팀 수는 30팀 이상이며, 대기 시간은 약 1시간 수준이다. 점심 역시 예약 마감 이후 30분 내외의 대기가 발생하고 있다.

CJ푸드빌 관계자는 "신규 브랜드임에도 초기 관심도와 방문 수요가 빠르게 형성됐으며, 오픈 한 달이 지난 현시점에도 이어지고 있다"며 "미식 격전지 광화문에서 빠르게 핫플레이스에 등극했다"고 설명했다.

올리페페는 CJ푸드빌의 이탈리안 브랜드 전략 재정비 과정에서 기획됐다. '더플레이스'가 캐주얼 이탈리안을 지향했다면, 올리페페는 식전주부터 디저트·커피까지 이어지는 이탈리아식 식사 흐름과 와인 중심 구조를 전면에 내세웠다. 바와 오픈 키친을 중심으로 한 공간 구성 역시 체류형 소비를 염두에 둔 설계다.

이 같은 기획 방향은 매출 구조에서도 나타난다. 메인 식사 이후 커피·디저트 주문 비중은 일반 이탈리안 브랜드 대비 약 3배 높게 나타났고, 와인 매출 비중 역시 약 2배 수준이다. 식사 이후 추가 소비가 자연스럽게 이어지는 구조를 만들었다는 분석이다.

브랜드 핵심 타겟층인 2030 공략도 성공했다. 온라인 검색 유입 기준 2030 여성 비중은 약 70%에 달하며, 실제 방문객 중에서도 2030 세대가 절반 이상을 차지하는 것으로 집계됐다.

이 같은 성과는 CJ푸드빌이 최근 외식 사업을 바라보는 전략 변화와 맞닿아 있다. 외식 시장의 성장성이 둔화되면서 대중형 브랜드 확장보다는 콘셉트를 분명히 해 수익 구조와 고객 반응을 점검하는 방식이다. 올리페페 역시 단기 매출 확대보다는 이탈리안 카테고리의 재구성 가능성을 점검하는 파일럿 성격이 강하다는 분석이 나온다.

확장 전략도 속도 조절에 무게가 실린다. 체류형 소비와 경험 중심 구조를 전제로 한 브랜드 특성상, 단기간 다점포 전개보다는 핵심 상권 중심의 선별 출점 가능성이 크다는 관측이 나온다. 초기 성과가 곧바로 대규모 확장으로 이어지기보다 브랜드 완성도를 높이는 단계에 초점을 둘 것이라는 분석이다.

업계 관계자는 "전반적인 소비 둔화와 비용 부담으로 외식 시장이 쉽지 않은 상황이지만, 최근에는 하나의 브랜드로 모든 수요를 포괄하기보다 콘셉트를 세분화해 운영 효율과 수익 구조를 동시에 점검하려는 움직임이 늘고 있다"며 "소비자 반응을 단계적으로 검증할 수도 있다는 장점이 있다"고 설명했다.





