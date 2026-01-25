본문 바로가기
[내일날씨]최저 -15도 강추위 지속…강한 바람도

유제훈기자

입력2026.01.25 20:20

월요일인 26일에도 아침 최저기온이 -15도를 기록하는 강추위가 지속되겠다.


25일 기상청에 따르면 오는 26일 아침 최저기온은 -15~-2도, 낮 최고기온은 -3~8도로 예보됐다. 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 수도권, 충북, 경북 내륙 등지에 한파특보가 발효된 가운데, 강한 바람이 불어 체감온도는 더 낮을 전망이다.

연합뉴스

연합뉴스

또 강원 산지, 전남 해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하고, 바람이 강해 화재 예방에 유의해야겠다.

충남 서해안과 제주도엔 오후부터 비나 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 이외 인천과 경기 남서부, 충남권 내륙에도 0.1㎝ 미만의 눈이 오는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 수도권 서해5도와 충청권 충남 서해안에 1㎝ 안팎 또는 1㎝ 미만, 제주도 산지에 1∼5㎝다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

