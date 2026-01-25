日다카이치 내각지지율, 조기총선 결정에 10%p 급락

다카이치 사나에 일본 총리의 내각 지지율이 조기 중의원 선거(총선) 실시 결정 이후 10%포인트 하락했단 조사 결과가 나왔다.

25일 마이니치신문은 전날부터 이틀간 2048명을 대상으로 실시한 여론조사에서 다카이치 내각의 지지율이 57%로 집계됐다고 보도했다. 같은 신문의 조사에서 다카이치 내각의 지지율은 지난달까지 65~67% 수준을 유지했는데 10%포인트가량 하락한 셈이다.

이는 다카이치 총리의 조기 총선 결정의 영향으로 풀이된다. 다카이치 총리는 지난 23일 중의원을 해산했고, 내달 8일 조기 총선을 치를 예정이다. 이번 조사에서 다카이치 총리의 중의원 해산을 긍정적으로 평가한 응답자는 27%, '평가하지 않는다'는 견해는 41%로 부정 평가가 긍정 평가를 크게 웃돌았다.

조기 총선을 앞두고 제1야당 입헌민주당과 제3야당 공명당이 공조한 신당 '중도개혁연합'에 대해서는 기대치가 높지 않았다. 기대하지 않는단 응답이 52%로 기대한다(17%)를 앞질렀다.

정당 지지율은 자유민주당 27%, 중도개혁연합 12%, 국민민주당 7%, 일본유신회·참정당 각 4% 순이었다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



