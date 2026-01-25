경찰, '가덕도 테러' TF 구성…내일부터 수사 착수

테러로 지정된 2024년 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표) 피습사건을 수사할 경찰 태스크포스(TF)가 본격 가동한다.

경찰청 국가수사본부 총원 45명·2개 수사대로 꾸려진 TF를 26일부터 본격 운영한다고 25일 밝혔다. TF단장은 정경호 광주경찰청 수사부장(경무관)이 맡고, 사무실은 부산경찰청에 설치될 예정이다.

앞서 이 대통령은 야당 대표이던 2024년 1월 부산 가덕도를 방문하던 도중 김모(67)씨가 휘두른 흉기에 목을 찔려 수술을 받았다. 당시 사건을 수사한 부산경찰청은 김씨가 공모나 배후 없이 단독범행했다고 결론을 낸 바 있다.

하지만 현 여권을 중심으로는 이후 윤석열 정부 시절 국가정보원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹을 제기 해 왔다. 이후 정부는 지난 20일 해당 사건을 테러로 지정했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>