본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경찰, '가덕도 테러' TF 구성…내일부터 수사 착수

유제훈기자

입력2026.01.25 17:16

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

테러로 지정된 2024년 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표) 피습사건을 수사할 경찰 태스크포스(TF)가 본격 가동한다.


경찰청 국가수사본부 총원 45명·2개 수사대로 꾸려진 TF를 26일부터 본격 운영한다고 25일 밝혔다. TF단장은 정경호 광주경찰청 수사부장(경무관)이 맡고, 사무실은 부산경찰청에 설치될 예정이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 이 대통령은 야당 대표이던 2024년 1월 부산 가덕도를 방문하던 도중 김모(67)씨가 휘두른 흉기에 목을 찔려 수술을 받았다. 당시 사건을 수사한 부산경찰청은 김씨가 공모나 배후 없이 단독범행했다고 결론을 낸 바 있다.

하지만 현 여권을 중심으로는 이후 윤석열 정부 시절 국가정보원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹을 제기 해 왔다. 이후 정부는 지난 20일 해당 사건을 테러로 지정했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

해외서 '불닭볶음면' 인기라더니 라면 1등 아니네?…유럽이 선택한 K푸드는 해외서 '불닭볶음면' 인기라더니 라면 1등 아니네?... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

꽁꽁 언 '한강 라면' 손으로 뜯어 먹은 日기자, 왜?

"자만할 때 아니다"…이재용, 임원들에 '사즉생' 넘어 '마지막 기회' 강조

"피 토하며 쓰러졌다"…트럼프가 밝힌 마두로 체포 '신무기'는?

새로운 이슈 보기