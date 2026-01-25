본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원관광재단, 2026 강원 방문의 해 2월 추천 여행지로 '철원·원주' 선정

이종구기자

입력2026.01.25 15:31

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도, 2월에 꼭 가봐야 할 이유?
철원 '한탄강 물윗길'·원주 '치악산 & 구룡사' 선정
강원으로 떠나는 겨울힐링 여행…최대 50% 할인

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2026 강원 방문의 해' 2월 추천 여행지로 철원군과 원주시를 선정하여 대대적인 홍보마케팅을 추진한다고 25일 밝혔다. 2월에는 유네스코 세계지질공원의 비경을 담은 철원의 '한탄강 물윗길'과 설경 속 사찰의 아름다움을 간직한 원주의 '치악산 & 구룡사'를 집중적으로 홍보할 예정이다.

2월 추천 여행지 철원 홍보 포스터. 강원관광재단 제공

2월 추천 여행지 철원 홍보 포스터. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘
철원 한탄강 물윗길. 강원관광재단 제공

철원 한탄강 물윗길. 강원관광재단 제공

원본보기 아이콘

철원군과 원주시에서는 2월 추천 여행지 방문객을 위한 다양한 할인 혜택을 준비 중이다.


철원군에서는 평일에 한해 '한탄강 물윗길'을 포함하여 '주상절리길', '횃불전망대', 'DMZ생태평화공원' 이용료를 50% 할인하여 혜택을 제공할 예정이다. 또한 '소이산 모노레일'과 '태봉열차' 이용 시 성인 기준 2000원의 할인 혜택을 제공한다.

원주시에서는 2월 1일부터 28일까지 순환형 시티투어 이용료를 20% 할인(성인 1일권 기준 4000원)하며, 시티투어 탑승객을 대상으로 '뮤지엄산'과 '빙하미술관' 20% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

2월 추천 여행지 원주 홍보 포스터. 강원관광재단 제공

2월 추천 여행지 원주 홍보 포스터. 강원관광재단 제공

원본보기 아이콘
원주 치악산 & 구룡사. 강원관광재단 제공

원주 치악산 & 구룡사. 강원관광재단 제공

원본보기 아이콘

할인 조건, 대상 등 자세한 내용은 강원 방문의 해 누리집에서 확인 가능하며, 강원관광재단 인스타그램을 통해서도 2월 추천 여행지와 강원 관광의 다채로운 매력을 만나볼 수 있다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "겨울의 정취가 깊어가는 2월, 물 위를 걷는 철원의 특별한 경험과 원주의 고즈넉한 사찰 힐링을 통해 강원만의 아름다운 겨울을 만끽하고 소중한 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

해외서 '불닭볶음면' 인기라더니…라면 1등 아니네?…유럽이 선택한 K푸드는 해외서 '불닭볶음면' 인기라더니…라면 1등 아니네... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

꽁꽁 언 '한강 라면' 손으로 뜯어 먹은 日기자, 왜?

소개팅 원하시는 분? "15만원 낙찰"…'여성 경매' 유튜브 논란

코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망

"피 토하며 쓰러졌다"…트럼프가 밝힌 마두로 체포 '신무기'는?

새로운 이슈 보기