강원관광재단, 2026 강원 방문의 해 2월 추천 여행지로 '철원·원주' 선정

강원도, 2월에 꼭 가봐야 할 이유?

철원 '한탄강 물윗길'·원주 '치악산 & 구룡사' 선정

강원으로 떠나는 겨울힐링 여행…최대 50% 할인

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2026 강원 방문의 해' 2월 추천 여행지로 철원군과 원주시를 선정하여 대대적인 홍보마케팅을 추진한다고 25일 밝혔다. 2월에는 유네스코 세계지질공원의 비경을 담은 철원의 '한탄강 물윗길'과 설경 속 사찰의 아름다움을 간직한 원주의 '치악산 & 구룡사'를 집중적으로 홍보할 예정이다.

2월 추천 여행지 철원 홍보 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

철원 한탄강 물윗길. 강원관광재단 제공 원본보기 아이콘

철원군과 원주시에서는 2월 추천 여행지 방문객을 위한 다양한 할인 혜택을 준비 중이다.

철원군에서는 평일에 한해 '한탄강 물윗길'을 포함하여 '주상절리길', '횃불전망대', 'DMZ생태평화공원' 이용료를 50% 할인하여 혜택을 제공할 예정이다. 또한 '소이산 모노레일'과 '태봉열차' 이용 시 성인 기준 2000원의 할인 혜택을 제공한다.

원주시에서는 2월 1일부터 28일까지 순환형 시티투어 이용료를 20% 할인(성인 1일권 기준 4000원)하며, 시티투어 탑승객을 대상으로 '뮤지엄산'과 '빙하미술관' 20% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

2월 추천 여행지 원주 홍보 포스터. 강원관광재단 제공 원본보기 아이콘

원주 치악산 & 구룡사. 강원관광재단 제공 원본보기 아이콘

할인 조건, 대상 등 자세한 내용은 강원 방문의 해 누리집에서 확인 가능하며, 강원관광재단 인스타그램을 통해서도 2월 추천 여행지와 강원 관광의 다채로운 매력을 만나볼 수 있다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "겨울의 정취가 깊어가는 2월, 물 위를 걷는 철원의 특별한 경험과 원주의 고즈넉한 사찰 힐링을 통해 강원만의 아름다운 겨울을 만끽하고 소중한 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>