신안 가거도 불법조업 中어선 나포…경찰 부상

유현석기자

입력2026.01.25 14:25

전남 목포해양경찰서는 지난 24일 오후 7시께 신안군 가거도 남서방 약 103㎞ 해상(한·중 잠정조치수역 동측 한계선 내측 약 5.5㎞, 배타적경제수역)에서 불법조업을 하던 범장망 중국 어선 2척을 나포했다고 25일 밝혔다.


해경은 야간을 틈타 우리 수역에서 게릴라식 조업을 하는 불법 범장망 어선을 검거하기 위해 항공기와 경비함정을 동시에 투입, 입체적인 나포 작전을 전개했다.

항공기에서 양망(친 그물을 걷어 올림)하는 순간을 채증하고 인근에서 대기 중이던 경비함정이 전속 기동, 검색팀을 투입해 신속한 검거 작전을 펼쳤다.


해경이 등선하는 과정에서 일부 중국 선원이 흉기를 들고 격렬히 저항했다. 이 과정에서 경찰관이 고속단정으로 추락해 다치기도 했다. 해경은 나포한 어선을 해경 전용부두로 압송하고 불법 어획물 1t을 압수했다.


해경은 흉기를 들고 경찰관을 위협한 중국 선원에 대해서는 특수공무집행방해 혐의를 추가 적용, 엄벌할 예정이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

많이 본 뉴스

